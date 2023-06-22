Аналитики назвали наименее аварийные российские автомобили с пробегом, сообщает 22 июня пресс-служба проекта «Автотека» (Avito).

По итогам первых пяти месяцев 2023 года, Lada Niva Legend в возрасте до трех лет реже всех попадали в ДТП.

В рейтинг вошли также Lada 2121 (4x4) Urban, Granta Cross, Niva Travel, УАЗ Patriot, Lada XRAY, Largus Cross и Vesta Cross.

Что касается автомобилей в возрастной категории от четырех до пяти лет, то наименьшее количество ДТП зафиксировано с Lada Kalina, «УАЗ Patriot» и Lada Largus Cross. Также в топ-10 наименее проблемных моделей вошли такие авто, как Lada Priora, 4x4 (Нива), XRAY, Vesta Cross, Largus.

17 июня стало известно, что продажи нового автомобиля Lada X-Cross 5 планируется начать в III квартале 2023 года. В Минпромторге отметили, что до конца 2023 года на заводе АвтоВАЗа в Санкт-Петербурге, который в начале текущего года перешел от Nissan под управление АО «АвтоВАЗ», планируется выпустить до 10 тыс. автомобилей классов С и D.