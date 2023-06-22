Забайкальский казак Тунгус сбил дрон ВСУ мешком с продуктами

Житель Забайкальского края, участвующий в спецоперации на Украине, сбил вражеский дрон-камикадзе мешком с продуктами. Об этом 22 июня сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Осипов.



По его словам, боец с позывным Тунгус, возвращаясь с провизией после ночного дежурства в окопе, заметил беспилотник.



«Тунгус спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами», — поделился губернатор.



Уточняется, что к дрону была прикреплена граната от РПГ. Бойцы ее деактивировали. Сам аппарат они отсоединили от аккумулятора и забрали в качестве трофея.

Накануне стало известно, что находящимся в зоне спецоперации бойцам добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга» передали разведывательные и ударные дроны, разработанные казанскими учеными.

18 июня президент России Владимир Путин заявил о стимулировании военной промышленности в части разработки беспилотников.



Ранее, 27 апреля, Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов. Он также указал на необходимость развития отрасли беспилотной авиации. По словам главы государства, сфера беспилотных авиационных систем поможет добиться структурных изменений.



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.