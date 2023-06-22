В Госдуме оценили идею о переводе сотрудников на удаленную работу в жару

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов оценил инициативу о разработке рекомендации для российских работодателей о переводе сотрудников на удаленную работу во время летней жаркой погоды.

В беседе с RT в четверг, 22 июня, специалист отметил, что подобные решения должны принимать руководители и прописывать данную меру законодательно нет необходимости.

«Закон этого не запрещает», — добавил парламентарий.

Тумусов напомнил, что удаленную работу можно организовать далеко не для всех категорий граждан. В частности, он привел в пример конвейерную сборку чего-либо.

«Работодатели — грамотные люди, которые заботятся о развитии своего предприятия», — заключил парламентарий.

Ранее, 22 июня, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил переводить пожилых сотрудников на удаленку во время жары. По его мнению, необходимо разработать соответствующие рекомендации для работодателей. В частности, речь идет о пожилых работниках и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет сайт aif.ru. Свою инициативу он объяснил тем, что жаркая и засушливая погода может способствовать ухудшению самочувствия человека, провоцировать обострение хронических заболеваний, сообщает «Москва 24».

Соответствующее письмо Виталий Милонов отправил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, отмечает телеканал «360».

В январе врач-хирург, врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Геворг Тадевосян предупредил, что у сотрудников, работающих на удаленке, повышается риск развития тромбоза. По его словам, сидячий образ жизни даже при отсутствии варикозной болезни всё чаще стал приводить к тромбозам глубоких вен.