Власти Косово разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами
Власти непризнанного края Косово разрешили въезд грузовикам с сербскими номерами, об этом сообщил портал Kosovo Online. Приштина проводит корректировку ограничительных мер на границе с Центральной Сербией, передает телеканал «Известия». Премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти должен встретиться с руководством из Белграда в Брюсселе.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.