Впервые опубликован полный текст плана нацистов по истреблению народов СССР

Российское военно-историческое общество (РВИО) впервые опубликовало на русском языке полный вариант «плана голода» (план Бакке), разработанного властями нацистской Германии для уничтожения народов СССР. Текст документа в среду, 21 июня, был опубликован на портале «История.рф».

Документ от 23 мая 1941 года предполагал радикальную стратегию истребления от 20 до 30 миллионов мирных граждан Советского Союза на оккупированных советских территориях с целью обеспечить продовольствием армию и народ Германии.

«Помимо хорошо известного военного плана «Барбаросса» готовился экономический план ограбления захваченных советских территорий. План рождался в неспокойное для третьего рейха время, потому что они серьезно зависели от импортопродовольствия. Британская морская блокада создавала угрозу для пищевого положения нацисткой Германии. Поэтому они собирались ограбить Советский Союз, вывезя подчистую все зерно. Результатом этого ограбления явилась бы голодная смерть от 20 до 30 млн человек», — отметил историк, директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев, слова которого в этот же день приводит РВИО.

Документ был найден американскими сотрудниками в бумагах верховного командования вермахта и фигурировал на Нюрнбергском процессе.

Отмечается, что инициатива основывалась не только экономическими соображениями, но и политическими планами — захват пространства для жизни на Востоке с последующей заменой коренного советского населения на немецких колонистов.

«План голода дал им в руки инструмент, который позволял сделать это быстро», — говорится в материале.

Секретарь министерства сельского хозяйства и продовольствия Германии Герберт Бакке предложил депопуляцию покоренных территорий в качестве решения продовольственных проблем страны, отметил историк Яковлев.

Он привел полную цитату из документа: «Мы обрекаем этих людей на голодную смерть не только потому, что они лишние рты, но и потому, что великороссы что при Царе, что при большевиках, всегда были врагами Германии и Европы».

Следовательно, отмечает историк, идея не кормить жителей Ленинграда появилась не из-за провала плана «Барбаросса», а в результате соображений, которые сделали нацистские власти еще до вторжения на территорию СССР.

«Это был план геноцида, потому что именно геноцид предусматривает массовое убийство какого-то народа», — сказал Яковлев.

Опубликованные для широкой общественности подобные документы призваны напомнить, что ни одно военное преступление не остается безнаказанным, а преступления нацистского режима не имеют срока давности. Особенно важно это помнить сейчас, когда Россия снова борется с идеологией нацизма, заключил историк.

Ранее, 17 июня, отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в земле Баден-Вюртемберг потребовало убрать нацистских орлов с трех правительственных зданий. Отмечается, что в Германии в рамках борьбы с нацистской символикой со всех зданий была убрана свастика. Однако в некоторых случаях на фасадах остался геральдический орел с распростертыми крыльями, присутствовавший на гербе Третьего рейха.

7 июня, генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус представил законопроект, согласно которому в стране запретят демонстрацию нацистской символики или вещей, очень похожих на нее. Под запрет попадут флаги, нарукавные повязки, футболки, знаки различия и использование символики на веб-сайтах, пропагандирующих нацистскую идеологию.

До этого, в декабре прошлого года, федеральный совет Швейцарии опубликовал заявление, в котором говорится, что полный запрет нацистской и расистской символики в Швейцарии может столкнуться с юридическими трудностями. Сейчас в Швейцарии публичная демонстрация различных символов наказывается в соответствии с уголовным кодексом, если целью правонарушителя является пропаганда соответствующей идеологии. Однако в случае отсутствия такого намерения демонстрация символики ненаказуема.