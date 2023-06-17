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В Германии потребовали убрать нацистских орлов с правительственных зданий

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Отделение Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в земле Баден-Вюртемберг потребовало убрать нацистских орлов с трех правительственных зданий. Об этом 17 июня сообщила газета Bild.

Издание отмечает, что в Германии в рамках борьбы с нацистской символикой со всех зданий была убрана свастика. Однако в некоторых случаях на фасадах остался геральдический орел с распростертыми крыльями, присутствовавший на гербе Третьего рейха.

Так, орел присутствует на трех правительственных зданиях в земле Рейнланд-Пфальц, которые были построены в 1930–1940-х годах. Газета отметила, что эти орлы периодически подвергаются нападкам активистов.

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Ранее, 7 июня, генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус представил законопроект, согласно которому в стране запретят демонстрацию нацистской символики или вещей, очень похожих на нее. Под запрет попадут флаги, нарукавные повязки, футболки, знаки различия и использование символики на веб-сайтах, пропагандирующих нацистскую идеологию.

До этого, в декабре, федеральный совет Швейцарии опубликовал заявление, в котором говорится, что полный запрет нацистской и расистской символики в Швейцарии может столкнуться с юридическими трудностями. Сейчас в Швейцарии публичная демонстрация различных символов наказывается в соответствии с уголовным кодексом, если целью правонарушителя является пропаганда соответствующей идеологии. Однако в случае отсутствия такого намерения демонстрация символики ненаказуема.

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