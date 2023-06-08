Австралия запретит демонстрировать и продавать нацистскую символику

Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус представит законопроект, согласно которому в стране запретят демонстрацию нацистской символики или вещей, очень похожих на нее, за нарушение будет предусматриваться наказание до года тюремного заключения. Об этом в среду, 7 июня, сообщила The Guardian.

Под запрет попадут флаги, нарукавные повязки, футболки, знаки различия и использование символики на веб-сайтах, пропагандирующих нацистскую идеологию.

Закон также запретит торговлю символикой в магазинах и Интернете. Но при этом преступлением не будут считаться владение или некоммерческая передача атрибутов.

Запрет на использование свастики не распространяется на религиозное использование, включая индуизм, буддизм и джайнизм. Также исключением будет считаться использование нацистской символики в академических, образовательных, художественных, литературных, журналистских или научных целях.

Двир Абрамович, председатель Антидиффамационной комиссии, назвал законопроект ударом по «возрождающемуся неонацистскому движению, которое теперь осознает, что закон больше не на его стороне», поскольку у правоохранительных органов будут «инструменты, о которых они давно просили».

Депутат от лейбористской партии Джош Бернс заявил, что правительство заставило активно действовать использование нацистской символики на митинге против транс-прав, который прошел в Мельбурне в марте.

Ранее, в декабре, Федеральный совет Швейцарии опубликовал заявление, в котором говорится, что полный запрет нацистской и расистской символики в Швейцарии может столкнуться с юридическими трудностями. Сейчас в Швейцарии публичная демонстрация различных символов наказывается в соответствии с уголовным кодексом, если целью правонарушителя является пропаганда соответствующей идеологии. Однако в случае отсутствия такого намерения демонстрация символики ненаказуема.