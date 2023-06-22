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FT сообщила о рекордном уровне краж в британских продуктовых магазинах

FT: число краж в британских продуктовых магазинах достигло максимума за десять лет
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Фото: Global Look Press/Hesther Ng
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Количество краж в продуктовых магазинах Великобритании достигло максимального уровня за последние 10 лет на фоне роста стоимости жизни. Об этом в среду, 21 июня, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные Ассоциации минимаркетов (ACS).

«Более 1,1 млн случаев краж отмечено в 2022 году в сравнении с 970 тыс. годом ранее, был достигнут самый высокий показатель за десятилетие», — указано в материале.

В статье отмечается, что чаще всего воруют мясо, алкогольную продукцию и кондитерские изделия. Согласно опросу ACS, в которой состоят порядка 48 тыс. членов, почти 80% респондентов объяснили всплеск краж ростом стоимости жизни. Большинство сотрудников магазинов также отметили, что в прошлом году они сталкивались с оскорблениями со стороны покупателей.

По данным газеты, магазины приняли меры для предотвращения краж. Они стали выставлять меньше товаров на полки и прикреплять к продуктам ярлыки безопасности, в частности, к мясу, сырам и маслу.

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Ранее, 31 мая, обозреватель INN Poland Конрад Багиньский рассказал об участившихся случаях воровства в магазинах в Польше. По его словам, все владельцы магазинов, с которыми он разговаривал, столкнулись с участившимися случаями краж. Они утверждают, что теряют две категории продуктов: или совсем дешевые, которые люди крадут от бедности, или дорогие, которые воры всё равно не могут себе позволить.

Согласно отчету Еврокомиссии (ЕК) от 25 января, потребительские цены на продукты в Евросоюзе (ЕС) в 2022 году значительно поднялись. В нем утверждается, что только хлеб и крупы подорожали на 19,8% по сравнению с декабрем 2021 года. Цены на молоко, сыр и яйца выросли на 27,8%, на мясо — на 17,0%.

Европа столкнулась с рекордными за десятилетия показателями инфляции на фоне энергетического кризиса, вызванного во многом санкциями против России.

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