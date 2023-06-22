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Эпидемиолог рассказала о необходимых прививках перед поездкой в Турцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Для безопасных путешествий туристы должны быть вакцинированы от всех заболеваний, внесенных в национальный календарь прививок. Это дифтерия, столбняк, корь, краснуха, паротит, полиомиелит, гепатит В, рассказала в интервью «Известиям» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Это касается прежде всего детей. А взрослым необходимо проверить у себя титры антител к инфекциям, ведь прививки, например, от дифтерии, столбняка не дают пожизненный иммунитет, и взрослым необходима ревакцинация.

Даже поездка в популярную Турцию может навредить, если туристы недостаточно защищены.

«Я бы посоветовала проверить титры против кори, и если они низкие или их нет — провакцинироваться. Еще не лишним будет позаботиться о вакцинации детей от менингококка — это мера рекомендательного характера, но на нее стоит обратить внимание, потому что были случаи заболевания маленьких туристов этой инфекцией даже в европейских странах», — сказала эпидемиолог.

Для поездки в ряд стран рекомендуется вакцинация от гепатита А и от брюшного тифа. Тем, кто собирается в страны Юго-Восточной Азии, Таиланд, Китай, Вьетнам, Индию, страны Южной Америки стоит привиться от бешенства, особенно если они планируют посещать пещеры — там водятся разносчики инфекции летучие мыши.

Особое внимание следует уделить тем, кто едет в страны Центральной Африки в отношении вакцинации от менингококковой инфекции, добавила эксперт.

Подробнее читайте в интервью Натальи Пшеничной «Известиям»:

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