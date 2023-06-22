Дайвер рассказал о способах избежать нападения акул во время отдыха

В случае приближения акулы нужно показать себя «больше, чем есть» — подобная тактика может помочь избежать ее нападения. Таким советом с «Известиями» поделился опытный дайвер, вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян.

«Примите вертикальное положение, расставьте руки и ноги широко. Акул пугают объекты, которые крупнее их», — посоветовал он.

Эксперт добавил, что сам занимается дайвингом и встречал акул много раз.



«Обычно этим животным совершенно безразличен человек. Они скорее падальщики, чем хищники», — рассказал Артур Мурадян.

Не нужно пренебрегать и базовыми правилами безопасности, продолжил он. Так, не стоит купаться на рассвете и закате, когда кормится большинство морских обитателей. Также не нужно плавать одному и заходить за буйки.

Ранее в египетской Хургаде из-за нападения акулы погиб россиянин 1999 года рождения. ЧП случилось на пляже при отеле Dream Beach. Все пляжи Хургады были временно закрыты для купания. После трагедии временно просели продажи туров в Египет, рассказал Артур Мурадян. Сейчас, по его словам, спрос вернулся в норму, но его «сдерживает падение курса рубля».

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