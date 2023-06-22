Менее 7% доступных россиянам отелей Египта оснащены сетками от акул

Менее 7% отелей в Египте, отдых в которых продают российские туроператоры, оборудованы защитными «акульими» сетками в купальных зонах, выяснили «Известия». Они есть только в 20 из более чем 300 отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператора Tez Tour.

В самой компании пояснили, что работают со всеми востребованными гостиницами на египетских курортах.

С оценкой согласились и в туристическом сервисе «Слетать.ру». В пресс-службе компании «Известиям» сообщили, что, согласно их данным по Хургаде, доля отелей с защитными сетками не превышает 10%.

«Установка «акульих» сеток для Египта — достаточно сложный процесс, поскольку есть пирсы для причала яхт и экологические ограничения. Но самые популярные объекты размещения, как правило, ими обладают», — пояснили там.

Именно сетки на сегодня самый действенный метод защиты от акул, признала в беседе с «Известиями» руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер. Иные способы — спутниковые маячки или ультразвуковые отпугиватели, — по ее словам, малоэффективны.

Ранее в египетской Хургаде из-за нападения акулы погиб россиянин 1999 года рождения. ЧП случилось на пляже при отеле Dream Beach. Все пляжи Хургады были временно закрыты для купания. Инцидент привел к краткосрочному падению спроса на туры в страну.

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Акулам на смех: лишь 7% популярных отелей Египта имеют защиту от хищников