Реклама
Прямой эфир
Армия
Сальдо спрогнозировал провал наступления ВСУ в Херсонской области
Происшествия
В Херсонской области назвали варварскими обстрелы ВСУ точек эвакуации
Общество
В Донбассе зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны
Мир
Госдеп назвал наращивание поставок вооружений Киеву стратегией США
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге и Харькове
Экономика
Поступления от НДФЛ в бюджеты регионов начали восстанавливаться
Мир
В Черниговской области сравнялось число уклонистов и мобилизованных
Общество
На Мамаевом кургане зажгли свечи в память о жертвах ВОВ
Мир
Глава МО Британии заявил об отсутствии планов стать генсеком НАТО
Общество
Менее 7% доступных россиянам отелей Египта оснащены сетками от акул
Мир
Океанограф Уолш усомнился в спасении экипажа пропавшего батискафа
Мир
Главу ФБР раскритиковали за исправление данных о возможной взятке Байдену
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +26 градусов 22 июня

Менее 7% доступных россиянам отелей Египта оснащены сетками от акул

0
Фото: Global Look Press/Annette Riedl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Менее 7% отелей в Египте, отдых в которых продают российские туроператоры, оборудованы защитными «акульими» сетками в купальных зонах, выяснили «Известия». Они есть только в 20 из более чем 300 отелей в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператора Tez Tour.

Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Путешественники не спешат отказываться от купленных туров на пляжи Красного моря

В самой компании пояснили, что работают со всеми востребованными гостиницами на египетских курортах.

С оценкой согласились и в туристическом сервисе «Слетать.ру». В пресс-службе компании «Известиям» сообщили, что, согласно их данным по Хургаде, доля отелей с защитными сетками не превышает 10%.

«Установка «акульих» сеток для Египта — достаточно сложный процесс, поскольку есть пирсы для причала яхт и экологические ограничения. Но самые популярные объекты размещения, как правило, ими обладают», — пояснили там.

Именно сетки на сегодня самый действенный метод защиты от акул, признала в беседе с «Известиями» руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер. Иные способы — спутниковые маячки или ультразвуковые отпугиватели, — по ее словам, малоэффективны.

Ранее в египетской Хургаде из-за нападения акулы погиб россиянин 1999 года рождения. ЧП случилось на пляже при отеле Dream Beach. Все пляжи Хургады были временно закрыты для купания. Инцидент привел к краткосрочному падению спроса на туры в страну.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Акулам на смех: лишь 7% популярных отелей Египта имеют защиту от хищников

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023