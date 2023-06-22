Эксперт оценил потери ВФУ в ходе контрнаступления

Украина на первом этапе контрнаступления потеряла механизированный корпус в людях и технике. Это понятно из информации, озвученной 21 июня президентом России Владимиром Путиным, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Это три–четыре полноценные бригады вооруженных формирований Украины из тех девяти, которые были. Это очень большие потери украинских сил. Никто такого не ожидал, и сам Зеленский, который умеет врать, сказал, что это не Голливуд и тут всё сложно», — подчеркнул Василий Дандыкин.

Эксперт напомнил, что сейчас на юге у ВФУ не получилось прорвать линию боевого соприкосновения, а на севере наши войска начали продвигаться и в районе Марьинки, и в районе Северска.

«Уже какие-то тактические успехи есть», — отметил эксперт.

По его словам, украинским боевикам сейчас надо принять решение: либо обходиться на севере тем, что есть, либо перебрасывать туда резервы с юга, потому что на всё не хватает сил.

«Они ожидали, что мы бросим резервы, оголим направление, где он хотел пойти — в этой связи была провокация с Белгородской областью. Но не получилось у него такого варианта, там ребята держатся», — считает эксперт.

При этом Василий Дандыкин уточнил, что потери ВФУ не критические, резервы у них еще есть.

За сутки потери противника в зоне проведения спецоперации ВФУ составили не менее 835 человек и 68 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили 21 июня в Минобороны России.

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