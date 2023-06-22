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Эксперт оценил потери ВФУ в ходе контрнаступления

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Фото: РИА Новости
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Украина на первом этапе контрнаступления потеряла механизированный корпус в людях и технике. Это понятно из информации, озвученной 21 июня президентом России Владимиром Путиным, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Это три–четыре полноценные бригады вооруженных формирований Украины из тех девяти, которые были. Это очень большие потери украинских сил. Никто такого не ожидал, и сам Зеленский, который умеет врать, сказал, что это не Голливуд и тут всё сложно», — подчеркнул Василий Дандыкин.

Эксперт напомнил, что сейчас на юге у ВФУ не получилось прорвать линию боевого соприкосновения, а на севере наши войска начали продвигаться и в районе Марьинки, и в районе Северска.

«Уже какие-то тактические успехи есть», — отметил эксперт.

По его словам, украинским боевикам сейчас надо принять решение: либо обходиться на севере тем, что есть, либо перебрасывать туда резервы с юга, потому что на всё не хватает сил.

«Они ожидали, что мы бросим резервы, оголим направление, где он хотел пойти — в этой связи была провокация с Белгородской областью. Но не получилось у него такого варианта, там ребята держатся», — считает эксперт.

При этом Василий Дандыкин уточнил, что потери ВФУ не критические, резервы у них еще есть.

За сутки потери противника в зоне проведения спецоперации ВФУ составили не менее 835 человек и 68 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили 21 июня в Минобороны России.

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