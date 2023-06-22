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В 2023 году Nintendo выпустит новые игры по Марио и ежику Сонику

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Японские разработчики показали трейлеры и отрывки геймплея своих предстоящих проектов во время трансляции Nintendo Direct, которая прошла 21 июня.

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Главной новинкой стала игра Super Mario Bros. Wonder, которая выйдет 20 октября этого года. Она будет больше напоминать классические проекты: вид будет двумерными, тон шутливым, а играть пользователи смогут за большинство знакомых персонажей (Марио, Луиджи, принцессы Пич и Дэйзи). Нововведением стал чудо-цветок, который будет кардинально менять уровень, если к нему прикоснуться. Враги и предметы будут спонтанно менять размер, цвета станут ярче, а сам водопроводчик сможет превратиться в слона.

Еще одна игра, которая вернется к истокам, — Sonic Superstars. В ней ракурс тоже будет с боку, а пользователям придется пройти всего 12 уровней. Главный антагонист новинки – доктор Эггман, а чтобы его победить, игрокам на выбор дадут четырех персонажей: Соника, Тейлза, Наклза и Эми. На консоли Switch пользователи смогут скооперироваться и играть вместе (до четырех человек), но для этого понадобится находиться рядом друг с другом. Релиз состоится осенью этого года.

Поклонников Покемонов ждет продолжение приключенческой игры о детективе Пикачу — Detective Pikachu Returns. Визуально она будет больше напоминать мультфильм, так что поклонникам фильма, вышедшего в 2019-м году, стоит приготовиться к ярким краскам и обилию несерьезных шуток. Новинку обещают выпустить 6 октября.

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