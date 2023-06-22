В 2023 году Nintendo выпустит новые игры по Марио и ежику Сонику

Японские разработчики показали трейлеры и отрывки геймплея своих предстоящих проектов во время трансляции Nintendo Direct, которая прошла 21 июня.

Главной новинкой стала игра Super Mario Bros. Wonder, которая выйдет 20 октября этого года. Она будет больше напоминать классические проекты: вид будет двумерными, тон шутливым, а играть пользователи смогут за большинство знакомых персонажей (Марио, Луиджи, принцессы Пич и Дэйзи). Нововведением стал чудо-цветок, который будет кардинально менять уровень, если к нему прикоснуться. Враги и предметы будут спонтанно менять размер, цвета станут ярче, а сам водопроводчик сможет превратиться в слона.

Еще одна игра, которая вернется к истокам, — Sonic Superstars. В ней ракурс тоже будет с боку, а пользователям придется пройти всего 12 уровней. Главный антагонист новинки – доктор Эггман, а чтобы его победить, игрокам на выбор дадут четырех персонажей: Соника, Тейлза, Наклза и Эми. На консоли Switch пользователи смогут скооперироваться и играть вместе (до четырех человек), но для этого понадобится находиться рядом друг с другом. Релиз состоится осенью этого года.

Поклонников Покемонов ждет продолжение приключенческой игры о детективе Пикачу — Detective Pikachu Returns. Визуально она будет больше напоминать мультфильм, так что поклонникам фильма, вышедшего в 2019-м году, стоит приготовиться к ярким краскам и обилию несерьезных шуток. Новинку обещают выпустить 6 октября.



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