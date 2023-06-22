Банкам запретят ставить «галочки» за заемщика

Банки и МФО не смогут получать согласие заемщиков на получение дополнительных услуг при кредитовании, используя отметки (галочки), кнопки и пр. Такие изменения («Известия» ознакомились с документом) ко второму чтению в законопроект о полной стоимости кредита внес ЦБ.

Как следует из поправок, банкам и МФО будет запрещено проставлять отметки о согласии заемщика на получение допуслуг, работ и товаров. Также не допускается выражения кредитором согласия за клиента в любом ином виде.

В законопроекте предусматривается два вида получения согласия заемщика на платные «довески» к заемным средствам. Первый — если их предоставление является фактическим условием для получения кредита (займа). Как правило, это касается страховок. В этом случае согласие должно быть оформлено в заявлении на кредит (заем) с перечислением всех этих дополнительных опций.

Второй — если заемщик согласен приобрести вместе с кредитом любые другие платные услуги (товары, работы), то это нужно будет оформляться отдельным заявлением.

В обоих случаях банки и МФО будут обязаны указать в заявлениях, как указывается в законопроекте, «стоимость дополнительной услуги (выполнения работы, приобретения товара), предлагаемой за отдельную плату». Кроме того, они должны будут предоставить возможность заемщику согласиться или отказаться от того, что ему хотят продать «в нагрузку».

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Центробанка, из поступающих регулятору обращений следует, «что ряд кредиторов не исполняют требование, обязывающее обеспечить возможность заемщику согласиться или отказаться от оказания ему платных дополнительных услуг к кредитам и займам».

«Мы также видим случаи, когда кредиторы не доводят до заемщиков информацию о возможности отказаться от таких услуг. В связи с этим законопроект ужесточает запрет на проставление кредитором отметок о согласии либо выражение за заемщика согласия в ином виде на оказание ему дополнительных услуг», — рассказали «Известиям» в ЦБ.

По мнению регулятора, изменения позволят человеку сделать осознанный выбор. В ЦБ также заявили, что будут проверять, как исполняется эта норма, в том числе с помощью «контрольных закупок».

Сейчас банки, чтобы увеличить свои комиссионные доходы, используют различные способы для получения согласия клиентов на то, чтобы в нагрузку к кредиту продать людям как можно больше допуслуг. Это и пресловутые предустановленные галочки, как в бумажной форме заявки на получение кредита, так и в цифровом формате. Иногда при дистанционном оформлении люди, сами того не подозревая, соглашаются на покупку услуг и продуктов, просто нажав кнопку «Далее».

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Синдром отметки: банкам запретят ставить галочки за заемщиков