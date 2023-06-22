Дорогую бытовую технику начали ввозить в Россию под заказ

«М.Видео-Эльдорадо» запустил сервис по персональному подбору и доставке под заказ премиальной и люксовой бытовой техники, рассказали «Известиям» в компании. Среди элитных марок, которые предлагает заказать ритейлер — Miele, Kuppersbusch, Bora, Smeg, KitchenAid и ряд других. К этой такой категории в организации также относят и премиальные линейки от Samsung и LG.

Большая часть такой бытовой техники, которая уже есть в наличии у ритейлера или доступна под заказ, стоит от 100 тыс. рублей. Многие премиальные товары под заказ доступны в течение одной-двух недель, сроки получения индивидуальных решений оговариваются индивидуально, предупреждают в «М.Видео-Эльдорадо».

Несмотря на изменения рынка, покупатели продолжают рассматривать бытовую технику и электронику как инвестицию в быт и способ самовыражения, считает представитель компании. Он ссылается на данные опроса, проведенные розничной сетью: почти половина респондентов заявила, что не хочет покупать устройства хуже прежних по качеству и техническим характеристикам, при этом при выборе покупатели по-прежнему обращают внимание на дизайн.

Продавать дорогую технику и электронику под заказ пробует не только «М.Видео-Эльдорадо». В мае Inventive Retail Group (re:Store, Samsung и другие монобрендовые магазины) запустила платформу Brandly, на которой, помимо устройств Milele и Dyson, акустики Bang&Olufsen можно заказать одежду, обувь, детские игрушки, парфюмерию. Поставить товары организаторы проекта обещали в течение двух-четырех недель. Правда, в открытых ранее сетях Inventive доставки товаров под заказ нет, отметила представитель группы Людмила Семушина.

Точечный импорт дорогих бытовых устройств — сюжетная линия массового параллельного: загрузить в контейнер дополнительный девайс для импортера не проблема, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Держать склады с такой техникой в РФ ритейлерам и дистрибьюторам сейчас невыгодно — спрос на нее невелик и непредсказуем, считает он.

Приобретение дорогой бытовой техники через зарекомендовавшие себя и широко известные в РФ розничные сети будет сопровождаться меньшими рисками, так как у них понятные и прозрачные ценовые предложения, они несут полную ответственность за доставку груза и его дальнейшее гарантийное обслуживание, отмечает партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев.

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Специально девайс: дорогую бытовую технику начали ввозить в РФ под заказ