Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Галле.

21 июня он обыграл в матче второго круга серба Ласло Джере со счетом 6:3, 7:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 10 минут.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом.

Накануне россиянин Аслан Карацев не смог пройти первый круга турнира в Галле. Он проиграл итальянцу Лоренцо Сонего.

Турнир проходит с 19 по 25 июня на травяных кортах в Галле. Его призовой фонд составляет €2,1 (201 млн рублей). Действующий чемпион соревнований — поляк Хуберт Хуркач.