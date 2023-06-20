Теннисист Карацев завершил выступление на турнире в Галле в первом круге
Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 в Галле в первом круге, проиграв итальянцу Лоренцо Сонего. Об этом стало известно по окончании встречи 20 июня.
39-я ракетка мира взял верх над 45-м номером мировой классификации в трехсетовом поединке со счетом 6:2, 3:6, 6:2. Матч длился 1 час 54 минуты.
Сонего вышел во второй раунд соревнований. Его следующим соперником станет победитель пары Ришар Гаске (Франция) – Янник Синнер (Италия).
Турнир проходит с 19 по 25 июня на травяных кортах в Галле. Его призовой фонд составляет €2,1 (201 млн рублей). Действующий чемпион соревнований — поляк Хуберт Гуркач.
Днем ранее сообщилось о том, что российский теннисист Карен Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP. Спортсмен опустился на 11-е место.