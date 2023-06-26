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27 июня — День памяти пророка Елисея: кем был святой и чем он известен

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Православная церковь 27 июня почитает память библейского пророка Елисея. Ветхозаветный провидец известен своими чудесами, он исцелял болезни, воскрешал усопших и помогал страждущим. В 2023 году знаменательная дата приходится на вторник. «Известия» рассказывают читателям о житии пророка и традициях праздника.

День памяти пророка Елисея – 2023: история

Святой пророк жил в IX веке до н.э. Он вырос в семье пахаря, стал учеником пророка Илии и его преемником. Более 65 лет он нес пророческое служение, застал правление шести царей и обличал их в идолопоклонстве и алчности.

С именем Елисея связывают многие чудеса — пророк разделил воды реки Иордан, чтобы перейти ее, снабдил войска из­ра­иль­ско­го и иудей­ско­го ца­рей водой в пустыне, умножил масло в сосуде умирающей от голода вдовы и пред­рек из­ра­иль­ско­му ца­рю Иоасу по­бе­ду над вра­га­ми. Еще одна чудесная история связана с воскрешением младенца самаритянки, которая гостеприимно пустила провидца в свой дом, при этом не имея и гроша.

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Умер провидец в глубокой старости, в возрасте 100 лет в Самарии. По преданию,в IV веке император Юлиан Отступник приказал сжечь мощи святого Елисея, однако верующие спасли останки и перевезли часть из них в Александрию.

День памяти пророка Елисея – 2023: традиции

В день памяти пророка необходимо посетить богослужение и обратиться к святому с любой просьбой, не содержащей дурных намерений. Кроме того, чтобы привлечь в дом богатство и удачу, полагается приобрести новую вещь, освятить ее в храме и носить с собой или на себе в течение трех дней. После этого обновку нужно снять, убрать и надевать лишь в те дни, в которые особенно требуется удача.

Кроме того, знаменательный день считается очень удачным для крещения младенцев — это к счастливой и безмятежной жизни ребенка.

День памяти пророка Елисея – 2023: что нельзя делать

В день церковного праздника воспрещается лениться и долго залеживаться в кровати. Нельзя предаваться унынию и хандре.

Возбраняется и чревоугодие в день памяти пророка — ведь в это время всё еще продолжается Петров пост. Также под строгий запрет попадает употребление алкоголя.

Одно из поверий связано с расчесыванием — считается, что в день памяти пророка Елисея каждый потерянный волос сулит болезни и недуги.

День памяти пророка Елисея – 2023: приметы

Особое внимание в день праздника обращают на погодные приметы. Дождь сулит еще неделю непогоды, а вот ясное небо — к сухому и жаркому лету. Если в воздухе много мошек, то осенью будет много грибов, а если одолевают комары, то в этом году будет богатый урожай ягод.

Ночное небо, полное звезд, обещает благие вести. В народе также считают, что сны в ночь на 27 июня имеют свойство сбываться.

14 мая православная церковь почтила память пророка Иеремии — одного из четырех великих ветхозаветных провидцев. «Известия» рассказали, чем был известен чудотворец и как правильно проводить знаменательную дату.

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