14 мая — день памяти пророка Иеремии: кем был святой и чем он известен

Православная церковь 14 мая чтит память пророка Иеремии — одного из четырех великих ветхозаветных пророков. Согласно Евангелию, он предрек предательство Иуды, а также важные события в жизни иудеев и египтян. В 2023 году знаменательная дата приходится на воскресенье. «Известия» рассказывают, чем известен пророк и как правильно проводить день его памяти.

Кем был пророк Иеремия

Святой родился за 600 лет до рождения Иисуса Христа в семье священника Хелкии из города Анафофа. Когда праведному юноше исполнилось 15, Господь призвал его к пророческому богослужению. Поначалу Иеремия испугался ответственности, но всё же принял Божью волю, за что Создатель пообещал ему свое заступничество.

Свое служение пророк нес 23 года. Он обличал иудеев за частое язычество и предвещал им небесную кару. Так и случилось: Иудею завоевал вавилонский царь Навуходоносор, убив правителя Иоакима и уведя в плен 3 тыс. знатных иудеев. Город был разграблен и разрушен.

Позднее иудеи насильно увели Иеремию в Египет. Святой прожил в африканской стране четыре года. По преданию, он творил чудеса — избавлял реки от крокодилов и змей и лечил молитвами египтян.

Предсказал он и то, что даже на чужой земле иудеев постигнет наказание: царь Вавилона опустошит Египет и уничтожит израильтян. Тогда разгневанные иудеи убили пророка. А предсказанное святым вскоре сбылось.

Считается, что помимо судьбы иудеев пророк предсказал многие события земной жизни Иисуса Христа и его крестные мучения. Он является автором двух книг Ветхого Завета — Книги пророка Иеремии и Плача. А в Евангелии от Матфея указано, что пророк Иеремия предсказал предательство Иудой Иисуса Христа.

Где находятся мощи пророка Иеремии

По некоторым историческим свидетельствам, мощи пророка в IV веке до н.э. перенесли в египетскую Александрию, и сделал это не кто иной, как царь Александр Македонский. Однако о нынешнем местоположении святых мощей ничего не известно.

О чем молятся пророку Иеремии

Святого принято просить о любви и сострадании, а также о защите от злоумышленников.

День памяти пророка Иеремии 2023 — традиции

В народе в день памяти пророка принято начинать проводы весны — готовить жилище к новому сезону, делать генеральную уборку. Важно позаботиться и о собственном внешнем виде, разобрать шкафы, отдать нуждающимся ненужные вещи.

А 6 мая православная церковь отдавала дань памяти святому Георгию Победоносцу — в народе знаменательная дата известна как Юрьев день, или Егорий Вешний. Кем был святой и как принято отмечать день его памяти, писали «Известия».