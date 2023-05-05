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6 мая — Юрьев день (Егорий Вешний): кем был святой и как его почитают в день памяти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России за 6 мая с давних времен закрепилось название Юрьев день, или Егорий Вешний. Это народный праздник, который перекликается с церковным днем памяти великомученика Георгия Победоносца. В 2023 году знаменательная дата приходится на субботу. В чем смысл названия праздника, какова его суть, что можно и нельзя делать — читайте в материале «Известий».

Юрьев день (Егорий Вешний) 2023 — что за праздник

Великомученик Георгий родился в III веке до н.э. Талантливый в воинском искусстве юноша заслужил место при дворе императора-язычника Диоклетиана и стал полководцем-тысяченачальником. Однако в отличие от правителя Георгий был приверженцем христианства, и, узнав о начале гонений на верующих единомышленников, воин раздал имущество нуждающимся и отпустил врагов на волю. Представ перед очами владыки, он во всеуслышание объявил себя христианином, за что был подвергнут жестоким пыткам. Все муки Георгий мужественно перенес, не отрекаясь от веры. Тогда праведника казнили путем отсечения головы.

Поверья гласят, что уже после смерти святой сошел с небес, чтобы явить людям божье могущество и одержать победу на змеем, терроризировавшим его родные места. Поэтому Георгий получил прозвище Победоносец, а на иконах часто изображается в виде всадника, пронзающего копьем змея.

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В народе Святого Георгия нередко называют Юрием или Егорием. Отсюда и появились альтернативные названия праздника. Победоносец считается покровителем воинов, а также скотоводов и пастухов.

Также 6 мая церковь чтит Иверскую икону Божией Матери. Также дата является днем памяти мучеников Анатолия и Протолеона и царицы Александры Римской.

Юрьев день 6 мая не следует путать с историческим днем,когда крестьяне имели право на переход от одного помещика к другому, — 9 декабря.

Юрьев день (Егорий Вешний) 2023 — традиции праздника

В деревнях и селах день праздника тесно связан со скотоводством — поздравлять принято пастухов и всех, кто причастен к уходу за кормовыми животными. Существует традиция угощать молоком соседей.

В Юрьев день верующие молятся о богатом урожае, здоровье домашнего скота.

Юрьев день (Егорий Вешний) 2023 — приметы, что нельзя делать

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А вот обращаться со скотиной грубо в праздник категорически запрещено. По поверьям, так можно навлечь на дом невзгоды и бедность. По этой же причине многие воздерживаются от употребления в пищу мяса на Юрьев день.

Нельзя работать в огороде, а также заниматься шитьем и рукоделием. Новые начинания тоже лучше оставить на другой день.

На Егорий Вешний существует примета: если вывешенное с вечера полотенце успело высохнуть к утру, то урожай будет богатым.

2 мая православная церковь почитала память еще одной святой — блаженной Матроны Московской. «Известия» рассказали, кем была слепая, столь любимая и почитаемая в народе, и какие чудеса творила.

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