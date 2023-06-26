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27 июня — День Арафа: история и значение праздника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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День Арафа — один из важнейших мусульманских праздников. Он отмечается на девятый день месяца Зуль-хиджа, когда паломники собираются у горы Арафат для завершения хаджа. В 2023 году торжество приходится на вторник, 27 июня. О том, почему День Арафа считается самым ценным днем в году и как правильно его провести, читайте в материале «Известий».

День Арафа в 2023 году — история

История дня Арафа связана с мифом об Адаме и Хавве (Еве). Согласно преданию, Аллах вылепил первого мужчину из глины, а из его ребра создал женщину. Они жили в раю, пока не поддались искушению злого духа Иблиса и не вкусили запретный плод. Тогда Бог изгнал людей из рая.

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Считается, что Адам сошел на землю на острове Цейлон, а Хавва — в Аравии. На протяжении 200 лет они молились Аллаху, раскаиваясь в содеянном. Всевышний простил их, и после долгой разлуки пара снова встретилась у горы Арафат и смогла очиститься от грехов. Само слово «арафа», вероятно, происходит от арабского «арафату», что означает «узнал», как Адам и Хавва, воссоединившись, узнали друг друга.

День Арафа в 2023 году — значение

День Арафа является заключительной частью хаджа — паломничества в Мекку, которое должен хотя бы раз в жизни совершить каждый правоверный мусульманин. На следующий день верующие начнут отмечать Курбан-байрам — праздник жертвоприношения.

Именно в этот день прощаются все грехи, а Аллах принимает все дуа — личные обращения к Всевышнему. Поэтому День Арафа называют самым ценным в году. Однако любой проступок, совершенный в этот праздник, будет во много раз тяжелее, поэтому мусульманину следует удерживаться даже от самого незначительного греха.

День Арафа в 2023 году — что нужно делать

Главная составляющая этого праздника для тех, кто совершает хадж, — стояние у горы Арафат. Пред этим верующие совершают полное омовение и приходят к подножию горы, чтобы провести день под палящим солнцем, слушая проповеди и вознося молитвы.

Однако далеко не все отметят День Арафа у священной горы. Тем, кто останется дома, нужно закончить все дела в первой половине дня, чтобы провести вторую в молитве. Верующему также следует извиниться перед теми, кого он обидел, и признать совершенные ошибки. Кроме того, в этот день полезно пожертвовать хотя бы небольшую сумму нуждающимся.

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Независимо от того, где мусульманин проведет День Арафа, он должен внимательно следить за своими словами и мыслями. В праздник нельзя сквернословить, ругаться, завидовать и сплетничать.

День Арафа в 2023 году — пост

Мусульмане, которые встречают День Арафа не на священной горе, должны соблюдать пост. Им нельзя принимать пищу до захода солнца, а после разрешается есть только халяльную еду. Считается, что грехи тех, кто постится в этот праздник, будут отпущены и за прошедший, и за будущий годы.

Для паломников, совершающих хадж, пост не обязателен, так как им потребуются силы для стояния у горы Арафат. Однако им всё равно нельзя есть запрещенную пищу. Если другой еды нет, то можно употребить имеющееся, но в небольшом количестве.

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