ЦБ изменит закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам

Необходимо изменить законодательство, чтобы банки не могли прятать от клиентов реальные кредитные ставки. Об этом 21 июня в ходе выступления в Совете Федерации заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, финансовые организации сейчас пытаются скрывать за дополнительным продуктами и комиссиями реальные ставки по кредитам. В итоге заемщики не понимают их размер.

«Мы пока дали рекомендации банкам по тому, как раскрывать информацию о кредите. Но, конечно, нужны более жесткие меры, изменения в закон, требования к рекламе таких кредитов, для того чтобы не вводить людей в заблуждение», — подчеркнула Набиуллина.

Необходимо защитить права потребителей финансовых услуг, сказала глава ЦБ РФ.

В начале июня сообщалось, что Центробанк намерен законодательно закрепить запрет на «любые действия (в том числе предоставление заемщику неполной, недостоверной информации), направленные на формирование у заемщика ошибочного понимания того, что получение данных дополнительных услуг необходимо для получения потребительского кредита (займа). Такие поправки ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита подготовил регулятор.

Практика, когда сотрудник банка убеждает заемщика, что если он не приобретет, например, страховку, инвестиционную монету, дополнительный продукт или подписку, то ему откажут в заимствовании, станет незаконной.