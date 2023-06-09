ЦБ намерен законодательно закрепить запрет на навязывание услуг к кредиту

Центробанк намерен законодательно закрепить запрет на «любые действия (в том числе предоставление заемщику неполной, недостоверной информации), направленные на формирование у заемщика ошибочного понимания того, что получение данных дополнительных услуг (работ, товаров) необходимо для получения потребительского кредита (займа). Такие поправки ко второму чтению законопроекта о полной стоимости кредита подготовил регулятор.

Таким образом, практика, когда сотрудник банка убеждает заемщика, что если он не приобретет, например, страховку, инвестиционную монету, дополнительный продукт или подписку, то ему откажут в заимствовании, будет вне закона.

«Такая норма появилась впервые. Она направлена против навязывания заемщику дополнительных услуг, с тем чтобы у него не складывалось впечатления, что отказ от такой услуги повлечет отказ в кредите», — подтвердили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Причем речь идет не только об услугах. Учитываться будут также товары и работы, которые приобретены вместе с кредитом. Часто на стадии подписания договора люди воспринимают предложение о покупке допуслуг или товаров как условие для выдачи кредита и соглашаются на всё.

Как рассказали «Известиям» в ЦБ, если эти товары и услуги являются фактическим условием для предоставления кредита и влияют на условия договора, то они должны быть перечислены в заявлении и будут включаться в расчет ПСК.

«Одновременно с кредитом заемщик также может захотеть приобрести другие услуги и товары, которые не влияют на условия кредита. Информация о них будет в отдельном заявлении, которое будет оформлено ему одновременно с заявлением о предоставлении кредита», — сообщили в Центробанке.

При этом на следующий день после заключения договора банк должен напомнить о приобретенных дополнительно товарах и услугах. И человек может уже в спокойной обстановке решить, нужны ли они ему, и отказаться в течение 30 дней. Это новый «период охлаждения», который предложил установить регулятор.

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