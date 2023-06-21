Российские выпускники назвали приоритетными сферами для поступления IT и медицину

Выпускники российских школ перечислили приоритетные сферы для поступления. Лидерами стали IT и медицина.

Согласно результатам опроса, проведенного аналитиками исследовательского центра «Зарплаты.ру», направление IT для поступления выберут 15% выпускников, медицину — 14% опрошенных. Кроме того, 10% выпускников планируют изучать юриспруденцию, столько же намерено получать знания в сфере образования.

Кроме того, 8% выбрали госслужбу, по 6% — сферы услуг и финансов, 5% хотят развиваться в промышленности, 4% — в PR и маркетинге, 3% — в сфере строительства и транспорта, по 2% — в сферах искусства, культуры и энергетики, пишет RT.

12% абитуриентов планируют рассматривать несколько сфер для поступления.

Свыше трети респондентов — 38% — называют основным критерием выбора профессии высокий доход. 27% заявили о важности для них востребованности профессии или гарантированного трудоустройства. Еще 18% выпускников заявили о карьерных перспективах, 17% — о важности работы по специальности.

Для поступления 36% выпускников планируют переехать в другой город, 34% не возражают против такой возможности, 31% респондентов планируют продолжить учебу в своем городе.

В топ городов, куда ученики хотели бы переехать для получения образования, вошли Москва (30%), Санкт-Петербург (29%), Новосибирск (11%), Екатеринбург (9%) и Краснодар (7%).

Также аналитики выяснили, что 76% респондентов намерены получать высшее образование, 24% — среднее специальное. Очно учиться хотят 82% учеников.

Также, согласно исследованию, 58% участников опроса заявили, что хотят учиться только на бюджете, по 4% выпускников рассматривают целевое обучение или обучение по контракту. 34% опрошенных выбрали вариант «без разницы».

Всего участие в опросе приняло более 1,8 тыс. выпускников российских школ.

Ранее 21 июня заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в сервисе «Портфолио учащегося» у 11-классников появилась возможность получить персональные рекомендации вузов и специальностей для поступления, пишет НСН. Рекомендации основаны на баллах, которые ребята получили на ЕГЭ.

20 июня Ракова сообщила, что в столичных колледжах стартовала приемная кампания. Город предлагает московским абитуриентам около 24 тыс. бюджетных мест для получения востребованных рабочих профессий, отмечает телеканал «360». Абитуриенты могут подать заявление до 15 августа на портале mos.ru или в приемной комиссии колледжей.

19 июня сайт kp.ru отмечал, что руководители Рособрнадзора и Минпросвещения сообщили, что ЕГЭ прошел удачно. Особенно рост отличников заметен по русскому языку, химии, литературе, а по географии — почти в два раза.

В этот же день в Рособрнадзоре рассказали, что более 6 тыс. человек, по предварительным данным, набрали 100 баллов при сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Еще 266 человек набрали 200 баллов и один человек получил 300 баллов за свою работу.

17 июня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ведомство прорабатывает возможность получения выпускниками с серебряными медалями дополнительных баллов к ЕГЭ. По его словам, это будет дополнительным стимулом. Серебряную медаль планируют выдавать за 1–2 четверки в аттестате, пишет ИА «Регнум». Эту работу планируется завершить к сентябрю, отмечает телеканал «Звезда».

О возвращении в школы серебряных медалей стало известно в конце мая 2023 года. Министр просвещения РФ сообщил, что их начнут вручать со следующего учебного года.