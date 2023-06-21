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В Москве реорганизуют промзону «Калибр»

Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр»
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В Москве проведут комплексную реорганизацию части промзоны «Калибр» в Останкинском районе. Об этом 20 июня сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Реорганизуем территорию площадью 9,01 га, расположенную рядом с пересечением улиц Шереметьевская, Новомосковская и путей Октябрьской железной дороги», — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

На месте неиспользуемых автосервисов и складов построят жилой комплекс, объекты социального и общественно-делового назначения, детский сад на 180 мест, магазины, кафе, офисы, спортивный комплекс, пишет RT. В результате модернизации будет создано порядка 900 рабочих мест.

Кроме того, отметил Собянин, продолжается работа по адаптации территорий под потребности инновационных компаний. Так, статус технопарка присвоили производственной площадке «Калибр-Техно» на улице Годовикова, сообщает телеканал «360». Его резиденты работают в IT-сфере. Кроме того, на его территории находятся центры обработки данных, прототипирования и сертификации.

Мэр указал на то, что особый статус позволяет снизить ставку арендной платы за землю и получить различные налоговые льготы, отмечает «Москва 24».

В Москве в настоящее время действует 52 технопарка, включая семь инвестиционных приоритетных проектов по их созданию, уточняет сайт aif.ru. Трудится на этих площадках свыше 2 тыс. компаний, было создано более 70 тыс. рабочих мест, пишет НСН.

Промышленная эволюция: кабмин поддержит технопарки на 5,3 млрд рублей
Кроме того, будет создан новый механизм компенсации инвестиций бизнесу

7 июня стало известно, что в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют участок бывшей промзоны «Южное Очаково» на западе столицы.

Там планируется построить современные высокотехнологичные производства, деловой квартал с кафе, магазинами, офисами и логистическим центром.

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