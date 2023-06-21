Один человек погиб при ЧП на угольном месторождении в Якутии

На территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе в Якутии произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной, в результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом в среду, 21 июня, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

«Установлено, что при проведении сварочный работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавшему оказали помощь, в настоящее время принимается решение о его транспортировке санитарной авиацией в город Нерюнгри.

На месте инцидента работают сотрудники Нерюнгринской военизированной горноспасательной части.

Ранее, 8 июня, на заводе в Златоусте Челябинской области двое рабочих погибли и еще один получил травмы при разгерметизации емкости для отопления на промышленном предприятии во время проведения пневмоопрессовочных работ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении по неосторожности смерти двум или более лицам.