На уральском заводе двое рабочих погибли при разгерметизации емкости

На заводе в Златоусте Челябинской области 8 июня двое рабочих погибли и еще один получил травмы при разгерметизации емкости на промышленном предприятии. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Резкая разгерметизация емкости для отопления произошла, когда сотрудники проводили пневмоопрессовочные работы, говорится в сообщении СК. Силы МЧС для ликвидации последствий не потребовались.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Причинение по неосторожности смерти двум или более лицам»).

В марте сообщалось, что на складе во Всеволожском районе Ленинградской области мальчика 2012 года рождения насмерть придавило мешком с зерном. Он проник на ЗАО «Племенной завод Ленинский путь» вместе с двумя сверстниками. Ребенок сделал отверстие в мешке, зерно стало высыпаться, в итоге лежащий выше мешок упал на него. Мальчик умер в машине скорой помощи.