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Бастрыкин заявил об использовании ВСУ всех видов РСЗО при обстреле Донбасса

Бастрыкин: экспертизы показали, что ВСУ обстреливают Донбасс из всех видов РСЗО
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Экспертизы изъятых в Донбассе осколков снарядов показали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел из всех видов реактивных систем залпового огня (РСЗО) как советского, так и западного образца. Об этом заявил в среду, 21 июня, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Нами были назначены экспертизы осколков, изъятых при осмотрах мест обстрелов. Их результаты показывают, что в нарушение норм международного права вооруженные формирования Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня, артиллерии крупных калибров, а также минометов», — сказал он в интервью ТАСС.

Бастрыкин добавил, что военные следователи продолжают выезжать на осмотры мест происшествий, прежде всего связанных с обстрелом объектов гражданской инфраструктуры — школ, детских садов и медучреждений. По его словам, значительную помощь оказывают сотрудники главного управления криминалистики и судебно-экспертного центра ведомства.

Глава СК также напомнил, что представители военного следствия уже более года работают в зоне спецоперации. Первые военные отделы Следственного комитета РФ были развернуты на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в марте 2022 года.

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В феврале этого года Бастрыкин назвал типы оружия, которые есть в арсенале украинских войск. Он отметил, что в 2014 году у Киева не было натовского оружия для обстрелов гражданского населения, однако в настоящее время ситуация «кардинально поменялась». Сегодня представители вооруженных формирований Украины ведут огонь из различных видов РСЗО — от советских «Град», «Ураган» или «Смерч» до американских HIMARS и чешских Vampire.

Кроме того, для ударов по по населенным пунктам применяется ствольная артиллерия калибра 155 мм — американские гаубицы М777 и французские самоходные артиллерийские установки Caesar, а также минометы калибра 122 мм.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле прошлого года направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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