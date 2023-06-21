Запуск рейсов в Грузию отложен из-за отсутсвия разрешения Минтранса РФ

Запуск рейсов второй российский авиакомпании — Red Wings — в Грузию отложился на неопределенное время, перевозчик до сих пор не получил разрешения от Минтранса России, сообщил «Известиям» источник в компании. Эту информацию подтвердил еще один собеседник, знакомый с ситуацией.

В мае Red Wings получила согласования от грузинской стороны на запуск рейсов по маршрутам Домодедово-Кутаиси и Сочи-Тбилиси, а также на чартеры из регионов, напомнил источник в перевозчике. А 16 июня разрешение было выдано еще на один маршрут — Жуковский-Тбилиси, уточнил он.

«Мы ожидаем решения Минтранса РФ. У нас все согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, и нам согласовала все чартеры грузинская сторона. Для нас это больной вопрос, что полеты не запускаются, сезон идет», — отметил собеседник.

С открытием дополнительных полетов в Грузию билеты на этом направлении снизятся в цене, прогнозирует источник в авиакомпании. Эксперты не так оптимистичны в этом вопросе. Для снижения цены нужно организовать как минимум 50 еженедельных рейсов между странами, а сейчас их выполняется только 14, сообщил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев добавляет, что аэропорт Кутаиси можно было бы использовать как транзитный хаб для россиян для полетов в Европу: лететь до Кутаиси ближе, чем до Стамбула, да и рейсы Wizz Air оттуда дешевле, чем Turkish Airlines из Стамбула.



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Второй не пошел: запуск рейсов Red Wings в Грузию подвис