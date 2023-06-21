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В РФ усилят пожарный контроль над объектами критической инфраструктуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В России планируют установить постоянный пожарный контроль над объектами, критически важными для национальной безопасности. Соответствующий проект депутатов Госдумы одобрило правительство, следует из проекта отзыва кабмина, с копией которого ознакомились «Известия».

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В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что законопроект был поддержан, поскольку он позволяет повысить пожарную безопасность критически важных для страны объектов. Под ними подразумеваются оборонные предприятия, атомные электростанции, крупные железнодорожные узлы, морские порты, объекты энергетики и т.д.

Правительство в своей отзыве на законопроект отметило, что контролем должны заниматься исключительно «создаваемые на них объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы».

Также в правительстве отметили, что нужно отменить плановые проверки на тех объектах, где будет проводиться постоянный контроль. Сейчас, согласно приказу МЧС России №644, такие объекты относятся к четвертой из пяти — «значительной» — группе риска. Но даже при этом, плановые проверки пожарной безопасности там должны проводиться лишь раз в четыре года. По мнению авторов законопроекта, пожары и чрезвычайные ситуации на таких объектах могут нанести непоправимый урон обороноспособности России. Во время СВО резкое увеличение производственных мощностей повышает риски возникновение возгораний, говорится в пояснительной записке.

«Объекты критической инфраструктуры, важные и для нормального функционирования гражданской жизни, сейчас находятся под угрозой — из-за действий террористического киевского режима», — рассказал «Известиям» депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский.

Обеспечение дополнительного надзора позволит исключить случаи халатности и недосмотра на таких объектах, дополнительно усилит безопасность, подчеркнул депутат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стена от огня: в РФ усилят пожарный надзор за критической инфраструктурой

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