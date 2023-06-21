Врач-терапевт перечислила вызывающие раннее старение продукты

Неправильное питание играет главную роль в появлении морщин, сухости кожи, а также тусклого цвета лица. Об этом во вторник, 20 июня, рассказала изданию Life.ru врач-терапевт Камила Исаева.

По ее словам, ускорить старение организма могут пищевые добавки, к которым относятся ароматизаторы, консерванты, красители и загустители.

Врач отметила, что негативнее всего на кожу влияет сахар, поскольку его избыток вызывает гликирование белков в организме. Это приводит к появлению токсинов, которые разрушают коллаген кожи и делают ее менее эластичной.

К другой категории вредных продуктов терапевт отнесла колбасные изделия и сосиски. Она заявила, что они повышают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они могут вызвать диабет и колоректальный рак. Исаева посоветовала заменить такие продукты полезным жиром.

«Люди, потребляющие больше всего ДГК, основной полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, содержащейся в жирной рыбе, имеют гораздо меньший шанс заболеть болезнью Альцгеймера. Поэтому крайне важно дополнить свое меню различными источниками омега-3», — сообщила она.

Врач напомнила о важности восполнения в организме витаминов и минералов. Она не рекомендовала готовить еду в скороварке или на гриле, поскольку таким образом под воздействием высоких температур уничтожается до 90% полезных веществ в пище. Помимо этого, при сильном нагревании или взаимодействии с огнем жирные кислоты выделяют канцерогенные химические соединения.

Терапевт заключила, что алкоголь также ускоряет процесс старения. Он ухудшает психическое здоровье и ускоряет снижение когнитивных функций. Исаева указала на исследование специалистов, в ходе которого выяснилось, что у любителей спиртного болезнь Альцгеймера развивается в среднем почти на пять лет раньше, чем у тех, кто не употребляет алкоголь.

Ранее, 7 июня, врач-диетолог высшей категории «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова назвала ускоряющие старение продукты. По ее словам, к ним относятся мучные и хлебобулочные изделия, продукты с большим количеством сахара и соли, рафинированные крупы и колбасные изделия.