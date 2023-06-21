Реклама
Прямой эфир
Мир
Ошибка на $6 млрд в расчетах Пентагона позволила Украине получить больше оружия
Политика
Путин поручил изучить возможность уголовного наказания за намеренные поджоги леса
Мир
МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине
Мир
Захарова указала на попытки Запада уничтожить население Украины
Общество
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в горы Бурятии для спасения туристки
Происшествия
Беспилотник атаковал Ворошиловский район Донецка
Армия
Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой
Армия
Бастрыкин заявил об использовании ВСУ всех видов РСЗО при обстреле Донбасса
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе группу диверсантов
Мир
Более 90 тыс. человек вышли на улицы Колумбии в знак протеста против реформ
Происшествия
Жителя Хабаровского края задержали за госизмену в виде финансирования ВСУ
Общество
Путин поручил до 1 августа рассмотреть законопроект об утилизации упаковки
Происшествия
Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе в Котовске увеличилось до 13

Бас Дмитрий Ульянов объяснил интерес театров мира к русским операм

Бас Дмитрий Ульянов рассказал, почему театры мира продолжают ставить русские оперы
0
Фото: dmitryulyanov.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущие театры мира продолжают ставить большие русские оперы, и это означает, что тотальной «отмены русской культуры» не существует. Об этом напомнил «Известиям» знаменитый бас, солист Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Дмитрий Ульянов.

Дай до: в Большой театр вернулся «Трубадур»
Знаменитой опере Джузеппе Верди в этом году исполняется 170 лет

«Искусство, как и спорт, должны быть вне политики. Они — наше спасение. Не могу согласиться с тем, что существует тотальная отмена русской культуры. Есть отдельные случаи, когда какие-то театры или интенданты что-то отменяют. Но в плане отношения к русским артистам, общения с западными коллегами не вижу негативных тенденций в нашей музыкальной среде», — заметил певец.

По его словам, в нынешних реалиях артистам сложнее получить визы, добраться до места, но нельзя сказать, что гайки закручиваются — его международная карьера продолжается. И это не какой-то личный особый случай, то же самое происходит у других коллег, подытожил певец. Также Дмитрий Ульянов рассказал, какую роль в его жизни сыграло творчество великого певца Федора Шаляпина и в чем заключался секрет его русскости.

«Не будем забывать, что он из крестьянской среды вышел. И эту самую русскость, русский характер привнес в свое исполнение, насытил им все свои роли. У него, конечно, была огромная вольность в интерпретации. Свобода и мощь. Яркая палитра образов, поданная с широтой и задушевностью. С широтой русской души, скажем так», — подчеркнул певец.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В отношении к русским артистам не вижу негативных тенденций»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023