Бас Дмитрий Ульянов объяснил интерес театров мира к русским операм

Ведущие театры мира продолжают ставить большие русские оперы, и это означает, что тотальной «отмены русской культуры» не существует. Об этом напомнил «Известиям» знаменитый бас, солист Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Дмитрий Ульянов.

«Искусство, как и спорт, должны быть вне политики. Они — наше спасение. Не могу согласиться с тем, что существует тотальная отмена русской культуры. Есть отдельные случаи, когда какие-то театры или интенданты что-то отменяют. Но в плане отношения к русским артистам, общения с западными коллегами не вижу негативных тенденций в нашей музыкальной среде», — заметил певец.

По его словам, в нынешних реалиях артистам сложнее получить визы, добраться до места, но нельзя сказать, что гайки закручиваются — его международная карьера продолжается. И это не какой-то личный особый случай, то же самое происходит у других коллег, подытожил певец. Также Дмитрий Ульянов рассказал, какую роль в его жизни сыграло творчество великого певца Федора Шаляпина и в чем заключался секрет его русскости.

«Не будем забывать, что он из крестьянской среды вышел. И эту самую русскость, русский характер привнес в свое исполнение, насытил им все свои роли. У него, конечно, была огромная вольность в интерпретации. Свобода и мощь. Яркая палитра образов, поданная с широтой и задушевностью. С широтой русской души, скажем так», — подчеркнул певец.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«В отношении к русским артистам не вижу негативных тенденций»