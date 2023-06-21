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В СФ предложили добавлять в метанол вызывающий рвоту денатурат

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В Совете Федерации предлагают денатурировать метанол, рассказал «Известиям» первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

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Речь идет о нескольких вариантах: изменении цвета, запаха или его вкуса. В начале июня в верхней палате парламента состоялась рабочая группа с участием Минпромторга, на которой обсуждали этот вопрос.

Метанол — бесцветная жидкость, похожая на этиловый спирт, для человека он смертельно опасен, относится к ядам. Если бы она имела цветовой пигмент, либо неприятный запах или вызывала рвотный рефлекс, то это могло бы оградить людей от серьезных отравлений метанолом, полагает Сергей Рябухин. Ведь, как правило, жертвы не подозревают, что употребляют яд.

Большая часть производимого в РФ метанола идет на экспорт — около 70% всего объема, добавил парламентарий. Поэтому важно, чтобы иностранные покупатели не отказались от российской продукции из-за денатурации. Более того, она не должна помешать химической промышленности, которая использует метанол для изготовления лаков, красок и других товаров. Эти причины исключают окрашивание метанола и придание ему неприятного запаха, подчеркнул Сергей Рябухин.

Он добавил, что у регулятора нет серьезных возражений против добавки, которая вызывает рвотный рефлекс и мешает выпить метанол. Отечественные производители спиртного уже нашли российского производителя такого денатурата: сейчас изготовители этилового спирта несут финансовые и репутационные риски. Тем более со стороны регулятора.

Инициативу надо тщательно изучать с точки зрения его последствий для производственного процесса, заметили в Минпромторге. То есть следует понять, как это отразится на качестве готовой продукции и на оборудовании, где происходит обработка метанола. Плюс важны последствия для здоровья людей, в чей организм может попасть химическое соединение, вызывающее рвотный рефлекс, добавили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Денатуральный продукт: в метанол предлагают добавлять вызывающий рвоту химикат

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