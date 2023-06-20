CNN: сын Байдена в рамках сделки признает себя виновным по трем обвинениям

Сын американского лидера Джо Байдена Хантер в рамках сделки с федеральной прокуратурой признает себя виновным по трем обвинениям. Об этом сообщает во вторник, 20 июня, телеканал CNN.

В частности, Хантер Байден признает вину в двух налоговых преступлениях, а также в нарушениях при хранении оружия. Его адвокат Кристофер Кларк отметил, что сделка с федеральными прокурорами будет способствовать завершению длительного расследования минюста США в отношении сына президента.

«Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости в своей жизни», — добавил Кларк, чьи слова приводит телеканал.

В материале также отмечается, что новость о заключении сделки уже вызвала политическую критику со стороны республиканцев в отношении администрации Байдена и министерства юстиции страны. Не остался в стороне и бывший президент США Дональд Трамп.

«Ух ты! Коррумпированное министерство юстиции Байдена только что сняло уголовную ответственность за сотни лет, выдав Хантеру Байдену простой «штраф за нарушение правил дорожного движения». Наша система сломана!» — написал он в своей соцсети Truth Social.

Ранее, 10 мая, конгрессмен США обвинил семью Джо Байдена в получении незаконных доходов. Расследование конгресса нашло несколько коррупционных схем. Председатель комитета палаты представителей по надзору заявил, что семья Байдена и связанные с ними лица получили более $10 млн от иностранных граждан и их компаний. Часть этих средств поступила от китайской компании на счета компании Байдена-младшего.

До этого, в начале марта, в минюст страны поступила жалоба на Хантера Байдена. Тогда отмечалось, что его подозревают в нарушении федерального закона, а обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем нынешнего американского лидера. По некоторым данным, Байден-младший инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

Сына главы США подозревают также в причастности к наркотрафику и проституции. В апреле 2019 года он оставил в мастерской MacBook, на котором нашли 103 тыс. текстовых сообщений, 154 тыс. электронных писем, свыше 2 тыс. фотографий, якобы подтверждающих его вину. В апреле 2021 года эксперты установили подлинность этих материалов.