Педиатр назвала подходящий для начала путешествий детский возраст

Родители часто берут в длительные путешествия новорожденных детей, что не приносит вреда детскому здоровью, однако оптимальным для начала путешествий с ребенком является возраст с трех лет. Об этом 20 июня рассказала врач-педиатр лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри.

«К этому возрасту иммунная система ребенка начинает работать полностью и может лучше противостоять инфекциям и другим патологиям. Дети становятся более социализированными и могут по-настоящему насладиться отдыхом», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

Что касается транспорта, который лучше всего выбирать для поездки с ребенком, то самым безопасным в данном случае здесь является поезд. В вагоне ребенок может и полежать, и походить, при этом не испытывая неприятных перепадов давления, объяснила врач.

«Что касается самолета, родителям следует понимать, что из-за перепадов давления во время взлета и посадки детский организм испытывает сильную нагрузку. У малыша может закладывать уши, начинается головная боль. Опасности для здоровья это не несет, но может омрачить поездку», — предупредила Альмасри.

В свою очередь долгие поездки на машине вредны для неокрепшей костно-мышечной системы. Ребенок может находиться в кресле максимум 3 часа, а после нужно обязательно сделать длительный перерыв, например, перекусив на заправке.

До этого, 16 июня, о правилах путешествий с детьми рассказала психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова. По словам специалиста, родителям следует принимать физиологические особенности детей, которым необходима смена деятельности каждые 30–45 минут. Двигательная активность является хорошим способом, поэтому при поездках на машине стоит делать остановки, чтобы ребенок мог размяться, считает Панфилова.