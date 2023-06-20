Навигация в направлении Каспия и Азова может стать почти круглогодичной
Навигация в направлении Каспия и Азова может стать почти круглогодичной. Об этом 20 июня заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом страны Владимиром Путиным, темой стало развитие внутренних водных путей.
«Дополнительной мерой по увеличению пропускной способности в Азово-Черноморском направлении является продление навигационного периода до 11 месяцев», — заявил Савельев.
Он сообщил, что результаты научно-исследовательской работы показали, что навигация в зимний период будет экономически целесообразна.
«В соответствии с результатами указанной работы, необходимо провести реконструкцию и модернизацию 19 судоходных гидротехнических сооружении и построить четыре дизельных ледокола», — сказал Савельев.
По его замечанию, после реализации круглогодичной навигации в направлении Азово-Черноморского бассейна через Волго-Донской канал его пропускная способность может увеличиться до 1,6 млн т в год.
Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 13 июня. Верховная рада Украины расторгла его в феврале 2023 года.
В пояснительной записке к проекту денонсации этого договора указывалось, что после принятия республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации.