Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Чехии усомнился в военном конфликте Запада и КНР в ближайшее время
Общество
Умер экс-глава МВД социалистической Чехословакии Вратислав Вайнар
Мир
СМИ узнали об упреках Киева в адрес Тель-Авива из-за «нейтралитета» в конфликте
Политика
Путин поручил начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года
Общество
Навигация в направлении Каспия и Азова может стать почти круглогодичной
Политика
В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в «наливайках»
Пресс-релизы
В МИЦ «Известия» обсудят качество топлива на российских АЗС
Армия
Столтенберг назвал хорошо подготовленной российскую оборону на Украине
Экономика
Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз риса из РФ до 31 декабря 2023 года
Общество
Вильфанд предупредил о похолодании до апрельских температур в ряде регионов РФ
Мир
Туристов с OceanGate информировали о возможной смерти на борту батискафа
Мир
В МИДе сообщили о проработке дорожной карты по сирийско-турецкой нормализации
Общество
Суд продлил арест фигурантам дела о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха»

Навигация в направлении Каспия и Азова может стать почти круглогодичной

0
Фото: Официальный сайт президента РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Навигация в направлении Каспия и Азова может стать почти круглогодичной. Об этом 20 июня заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с президентом страны Владимиром Путиным, темой стало развитие внутренних водных путей.

«Дополнительной мерой по увеличению пропускной способности в Азово-Черноморском направлении является продление навигационного периода до 11 месяцев», — заявил Савельев.

Он сообщил, что результаты научно-исследовательской работы показали, что навигация в зимний период будет экономически целесообразна.

«В соответствии с результатами указанной работы, необходимо провести реконструкцию и модернизацию 19 судоходных гидротехнических сооружении и построить четыре дизельных ледокола», — сказал Савельев.

По его замечанию, после реализации круглогодичной навигации в направлении Азово-Черноморского бассейна через Волго-Донской канал его пропускная способность может увеличиться до 1,6 млн т в год.

Поднять паруса: как Россия обрела Черноморский флот
Моряки стоят на защите южных рубежей Отечества

Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 13 июня. Верховная рада Украины расторгла его в феврале 2023 года.

В пояснительной записке к проекту денонсации этого договора указывалось, что после принятия республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023