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Названа средняя стоимость образов на выпускной

Исследование: для девушек образ на выпускной стоит 8550 рублей, для юношей — 10 200 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Средняя стоимость образа на выпускной для девушек в России 2023 году составила 8,55 тыс. рублей, а для юношей — 10,2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования маркетплейса Ozon и аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV, которыми они поделились с «Известиями» 21 июня.

Отмечается, что в этом году многие школьники и их родители стали покупать наряды на выпускной еще в начале года. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, которые указывают, что с января по май спрос на все товары в рамках наборов выпускника значительно вырос.

«Девушки, рассчитывающие на бюджетный вариант образа на выпускной, смогут в этом году подготовиться к прощанию со школой в среднем за 8,55 тыс. — 10,150 тыс. рублей. От 5 тыс. до 6,6 тыс. рублей из этой суммы уйдут на одежду, обувь и аксессуары. К этим расходам придется добавить траты на косметику, 3550 рублей в среднем. В набор войдут парфюмерия (около 900 рублей), аксессуары для волос (1 тыс. рублей), помада (350 рублей), средства для укладки волос (600 рублей), тени и тушь для ресниц (700 рублей)», — рассказали исследователи.

Примечательно, что образы для заканчивающих школу юношей в этом году оказались дороже, — в среднем от 10,2 тыс. до 11 тыс. рублей в бюджетном варианте. В мужские образы входят костюмы, брюки, рубашки, обувь и аксессуары.

Если говорить о товарах в премиум-сегменте, то для девушек расходы вырастут минимум в два раза — от 18,3 тыс. до 21 тыс. рублей. У юношей — от 25 тыс. до 43,4 тыс. рублей.

Уточняется, что, несмотря на тренды в моде, многие выпускники в этом году отдали предпочтение классическому черно-белому стилю как в одежде, так и в аксессуарах.

Согласно данным SOKOLOV, с апреля по май отмечается рост спроса и на украшения. Более 80% продаж ювелирных изделий пришлось на изделия с фианитами, 18% — с драгоценными камнями.

Девушки чаще всего дополняют выпускной образ колье — их продажи выросли на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 4 124 рубля. Самым популярным металлом оказалось серебро (88% от общего объема продаж), красное золото (8%) и белое золото (2%).

На втором месте по популярности — серьги (+21%) в среднем за 6085 рублей. Выпускницы отдают предпочтение серьгам из серебра (на них приходится 76% продаж) и только потом сережкам из красного золота (18%) и белого (4%).

Самым востребованным мужским аксессуаром на выпускной стали часы — в апреле-мае их продажи увеличились на 68%. За них придется отдать в среднем 6 402 рубля. Средний чек на запонки составил 3559 рублей.

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