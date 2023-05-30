Эксперты рассказали о возможностях сэкономить на подготовке к выпускному

Эксперты рассказали во вторник, 30 мая, в беседе с изданием «Абзац», как можно сэкономить на выпускном для школьника. По словам специалистов, сэкономить на выпускном можно, организовав общее мероприятие для учеников разных школ.

«Общегородской выпускной очень упрощает и удешевляет вопросы празднования. Дети едут туда организованно, за ними смотрят взрослые, и тратиться родителям особо не приходится. Сейчас ждем, не отменят ли в этом году общегородской выпускной», — рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

Еще один выгодный вариант для родителей, особенно тех, кто живет в регионах, — договориться с администрацией школы и организовать празднование там, чтобы сэкономить на аренде помещения и на еде.

Самым недорогим вариантом наряда на выпускной будет заказ платья на маркетплейсе. Полный образ (одежда, обувь, сумка) обойдется примерно в 10-15 тыс. рублей. Если же покупать качественное и оригинальное платье, то цена выше.

«По сути, у нас остались только российские бренды, их цена — 12-25 тыс. рублей. Обувь для выпускницы — еще 8-12 тыс. Сумочка — от 5 до 15 тыс. рублей. Поэтому за хороший образ придется отдать 40-50 тыс. рублей, хотя может доходить и до 100 тыс. рублей», — сказала звездный стилист Лина Дембикова.

Она добавила, что мужские костюмы всегда стоят дороже. Поэтому его можно взять в аренду. Это обойдется в 10-15 тыс. рублей. В магазине костюм стоит 40-50 тыс., обувь — еще 15 тыс. рублей.

Дембикова рекомендовала выпускницам отдавать предпочтение платьям, которые менее подвержены изменениям трендов.

«Это более лаконичные варианты. На выпускной лучше добавить более яркие аксессуары. Нужно избегать пышных нарядов, очень декорированных, коротких и со шлейфом», — посоветовала она.

Укладка и макияж обойдутся в Москве в 5-8 тыс. рублей. В регионах — 4-5 тыс. рублей. Собрать молодого человека можно за 1-1,5 тыс. рублей, рассказала гример, стилист по прическам Алена Воюш.

«Чтобы сэкономить, можно найти начинающего мастера по объявлению и поработать с ним на условиях модели за символическую оплату или даже бесплатно. Но тут нужно быть готовым к непредсказуемому результату и длительным сборам», — посоветовала она, добавив, что можно просто посмотреть ролики в интернете, потренироваться и самой сделать себе образ.

О том, как будут проходить тестирования ЕГЭ по двум обязательным для всех выпускников 11-го класса дисциплинам — русскому языку и математике, читайте в материалах «Известий».