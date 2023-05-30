Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Российские ученые синтезировали бионефть из водорослей и отходов
Мир
Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство мест в парламенте Турции
Политика
Лавров заявил о достижении завершающего этапа соглашения по мирному атому
Армия
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Мир
Вучич отменил визит в Братиславу из-за обострения в Косово и Метохии
Мир
Депутат бундестага призвал вице-канцлера Германии уйти в отставку
Экономика
Аналитик спрогнозировал продолжение снижения роли доллара США в мире
Мир
Лавров указал на использование властями Украины оружия Запада в террористических целях
Мир
Экс-помощница Байдена рассказала об уставших от русофобии американцах
Мир
Британский профсоюз проголосовал против поставок вооружения Украине
Армия
Путин подтвердил нанесение удара по штабу военной разведки Украины
Здоровье
Диетолог назвала нежелательную перед поездкой в авто пищу

Эксперты рассказали о возможностях сэкономить на подготовке к выпускному

Стилист Дембикова: сэкономить на наряде для выпускного можно с помощью маркетплейсов
0
Фото: ИЗВЕТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты рассказали во вторник, 30 мая, в беседе с изданием «Абзац», как можно сэкономить на выпускном для школьника. По словам специалистов, сэкономить на выпускном можно, организовав общее мероприятие для учеников разных школ.

«Общегородской выпускной очень упрощает и удешевляет вопросы празднования. Дети едут туда организованно, за ними смотрят взрослые, и тратиться родителям особо не приходится. Сейчас ждем, не отменят ли в этом году общегородской выпускной», — рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова.

Еще один выгодный вариант для родителей, особенно тех, кто живет в регионах, — договориться с администрацией школы и организовать празднование там, чтобы сэкономить на аренде помещения и на еде.

Самым недорогим вариантом наряда на выпускной будет заказ платья на маркетплейсе. Полный образ (одежда, обувь, сумка) обойдется примерно в 10-15 тыс. рублей. Если же покупать качественное и оригинальное платье, то цена выше.

«По сути, у нас остались только российские бренды, их цена — 12-25 тыс. рублей. Обувь для выпускницы — еще 8-12 тыс. Сумочка — от 5 до 15 тыс. рублей. Поэтому за хороший образ придется отдать 40-50 тыс. рублей, хотя может доходить и до 100 тыс. рублей», — сказала звездный стилист Лина Дембикова.

Она добавила, что мужские костюмы всегда стоят дороже. Поэтому его можно взять в аренду. Это обойдется в 10-15 тыс. рублей. В магазине костюм стоит 40-50 тыс., обувь — еще 15 тыс. рублей.

Выпускной ход: как пройдет последний звонок в школах страны
В некоторых регионах родителей пустят на праздник только с сертификатом о прививке от коронавируса

Дембикова рекомендовала выпускницам отдавать предпочтение платьям, которые менее подвержены изменениям трендов.

«Это более лаконичные варианты. На выпускной лучше добавить более яркие аксессуары. Нужно избегать пышных нарядов, очень декорированных, коротких и со шлейфом», — посоветовала она.

Укладка и макияж обойдутся в Москве в 5-8 тыс. рублей. В регионах — 4-5 тыс. рублей. Собрать молодого человека можно за 1-1,5 тыс. рублей, рассказала гример, стилист по прическам Алена Воюш.

«Чтобы сэкономить, можно найти начинающего мастера по объявлению и поработать с ним на условиях модели за символическую оплату или даже бесплатно. Но тут нужно быть готовым к непредсказуемому результату и длительным сборам», — посоветовала она, добавив, что можно просто посмотреть ролики в интернете, потренироваться и самой сделать себе образ.

О том, как будут проходить тестирования ЕГЭ по двум обязательным для всех выпускников 11-го класса дисциплинам — русскому языку и математике, читайте в материалах «Известий».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023