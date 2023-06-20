Эксперт объяснил спасение девушки в Бурятии после 18 дней в лесу

Девушке удалось выжить в лесу в Бурятии благодаря тому, что в это время года ночи в тайге не такие холодные, как в сентябре. Такое мнение доброволец-спасатель, депутат Госдумы Олег Леонов высказал во вторник, 20 июня.

По его словам, недостатка в воде в этом регионе нет, а без еды вполне реально прожить 18 дней. Также в лесу можно найти съедобные грибы и ягоды.

«Основная угроза для человека в тайге — это холод. Пока погода теплая, комфортная, человек живет. Как только температуры, ночные особенно, низкие, человек начинает замерзать. И в конце концов человек теряет способность передвигаться и погибает», — рассказал эксперт в комментарии телеканалу «Звезда».

Спасатель также напомнил основные правила похода в лес. Он отметил, что одежда должна быть теплее той погоды, на которую человек рассчитывает, с собой нужно взять запас воды и еды, а также средства для разведения огня. Необходимо зарядить телефон и взять для него дополнительный аккумулятор, чтобы выйти при необходимости на связь с внешним миром.

Ранее в этот день в Бурятии спасатели нашли девушку, потерявшуюся 18 дней назад в Тункинском районе, передает RT.

Россиянка 1994 года рождения заблудилась 1 июня, когда собирала дикорастущие растения в районе местности «Дарки». За время поисковой операции спасатели обследовали более 130 кв. км лесного массива, сообщает телеканал «360».

Днем 20 июня спасатели сообщили, что девушку нашли в 15 км от местности «Дарки». Ее передали бригаде скорой помощи.