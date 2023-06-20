Госдума одобрила запрет на вылов дельфинов и морских млекопитающих

Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект, запрещающий добычу (вылов) морских млекопитающих в учебных и культурно-просветительских целях с 1 сентября 2024 года. Информация об этом во вторник, 20 июня, появилась на сайте нижней палаты парламента.

Также уточняется, что исключения из закона будут делаться только на основании решений специализированной комиссии, состав и порядок деятельности которой будет позднее утвержден правительством РФ. Данные решения должны будут в пятидневный срок со дня их поступления в министерство размещаться на официальном сайте Минсельхоза.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что на 2021 год дельфинарии были запрещены в 19 европейских странах из-за морально-этических норм и условий содержания морских млекопитающих.

В записке упоминается, что запрет на вылов морских млекопитающих приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев и морских цирков животными, отловленными в природной среде, однако он не запрещает пополнение данных заведений рожденными в неволе особями.

Ранее, 7 апреля, сообщалось, что во Владивостоке в Приморском океанариуме умер восьмимесячный детеныш тихоокеанской афалины. По словам сотрудников океанариума, они не смогли обеспечить детенышу необходимые условия для успешного взросления.

Первое чтение законопроект прошел в декабре 2022 года. При этом, сама идея о запрете была поддержана президентом России Владимиром Путиным еще в конце 2021 года, тогда же законопроект был внесен в Госдуму.