Прокуроры ведут проверку после гибели дельфиненка в океанариуме

Во Владивостоке на острове Русский в Приморском океанариуме умер восьмимесячный детеныш тихоокеанской афалины. По факту случившегося Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проведет проверку.

Vostokmedia пишет, что дельфиненок погиб 4 апреля, но о случившемся стало известно только 7 апреля. По словам сотрудников океанариума, они не смогли обеспечить ему необходимые условия для успешного взросления. Они объяснили это недостатком знаний в области разведения этого вида млекопитающих в искусственных условиях.

ИА PrimaMedia напоминает, что в марте прошлого года, через полгода после закрытия, в дельфинарии возобновились показы морских млекопитающих. Прокуратура обнародовала результаты проверок после массовой гибели животных. Пять должностных лиц океанариума привлекли к дисциплинарной ответственности, а юридическое лицо — к административной ответственности.

Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело по факту гибели дельфина Сэма в 2020 году. Установлено, что смерть наступила по естественным причинам. Животное погибло из-за отека легких на фоне дистрофии сердечной мышцы.