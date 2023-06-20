Президент Финляндии назначил новое правительство во главе с премьером Орпо

Президент Финляндии Саули Ниинистё официально назначил новое правительство страны во главе с премьер-министром, лидером Национальной коалиционной партии, магистром социальных наук Петтери Орпо. Об этом 20 июня сообщает финское издание Helsingin Sanomat

Церемония проходит в президентском дворце. Там же находится уходящее правительство уже бывшего финского премьера Санны Марин.

Организационное заседание нового правительства сейчас проходит за закрытыми дверями.

Накануне Ниинистё встретился со спикером парламента Орпо. После этого президент республики представил парламенту письменное заявление о его кандидатуре на пост премьер-министра.

В начале апреля правительство Санны Марин ушло в отставку из-за избрания нового парламента.

Выборы в парламент Финляндии состоялись 2 апреля. Национальная коалиционная партия получила 48 мест из 200. Второе место заняла партия «Истинные финны», получив 46 мандатов. Социал-демократическая партия Марин заняла только третье место с 43 депутатами.