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Правительство Финляндии ушло в отставку

Правительство Санны Марин в Финляндии ушло в отставку из-за избрания нового парламента
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Фото: REUTERS/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
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Правительство Финляндии во главе с Санной Марин подало заявление об отставке. Об этом 6 апреля сообщил телеканал Yle.

Президент Финляндии Саули Нийнистё принял отставку.

Кабинет министров продолжит исполнять обязанности до назначения нового правительства. Его формирование начнется с 10 апреля под руководством победившей на выборах в парламент Национальной коалиционной партии.

2 апреля состоялись выборы в парламент Финляндии состоялись. Национальная коалиционная партия получила 48 мест из 200. Второе место заняла партия «Истинные финны», получив 46 мандатов. Социал-демократическая партия (СДП) Марин заняла только третье место, доведя количество депутатов до 43.

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3 апреля аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов заявил «Известиям», что СДП проиграла на парламентских выборах из-за политики Марин. Он отметил, что выборы в Финляндии в целом отражают общеевропейский крен вправо. Например, среди населения существует запрос на более жесткую миграционную политику, на нерасточительную, экономическую политику.

Позднее, 4 апреля, Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В торжественной церемонии приняли участие финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В канцелярии президента Финляндии заявили, что присоединение к альянсу не направлено против кого-либо, однако статус страны-союзника требует от Хельсинки нового мышления. Отмечается, что вклад финской стороны в военный блок заключается в безопасности и обороне территорий.

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