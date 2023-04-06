Правительство Финляндии ушло в отставку

Правительство Финляндии во главе с Санной Марин подало заявление об отставке. Об этом 6 апреля сообщил телеканал Yle.

Президент Финляндии Саули Нийнистё принял отставку.

Кабинет министров продолжит исполнять обязанности до назначения нового правительства. Его формирование начнется с 10 апреля под руководством победившей на выборах в парламент Национальной коалиционной партии.

2 апреля состоялись выборы в парламент Финляндии состоялись. Национальная коалиционная партия получила 48 мест из 200. Второе место заняла партия «Истинные финны», получив 46 мандатов. Социал-демократическая партия (СДП) Марин заняла только третье место, доведя количество депутатов до 43.

3 апреля аналитик отдела стратегического развития Института международных исследований МГИМО Никита Липунов заявил «Известиям», что СДП проиграла на парламентских выборах из-за политики Марин. Он отметил, что выборы в Финляндии в целом отражают общеевропейский крен вправо. Например, среди населения существует запрос на более жесткую миграционную политику, на нерасточительную, экономическую политику.

Позднее, 4 апреля, Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. В торжественной церемонии приняли участие финский министр иностранных дел Пекка Хаависто, госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В канцелярии президента Финляндии заявили, что присоединение к альянсу не направлено против кого-либо, однако статус страны-союзника требует от Хельсинки нового мышления. Отмечается, что вклад финской стороны в военный блок заключается в безопасности и обороне территорий.