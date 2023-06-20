Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых регионах России

Госдума 20 июня сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, предусматривающий создание в Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ).

Закон устанавливает особый режим предпринимательской в свободной экономической зоне. В частности, компании в СЭЗ на 10 лет получают нулевую ставку налога на прибыль организаций, которую они получают от инвестиционных проектов, пишет «Газета.Ru».

Также новые регионы России смогут устанавливать налог на прибыль, зачисляемый в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%.

Кроме того, компании в свободной экономической зоне освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога — на три года. Также для них устанавливается пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды.

Ранее, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме глава Минэкономразвития России Максим Решетников и председатель банка ПСБ Петр Фрадков подписали соглашение о запуске льготных кредитов для предпринимателей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В апреле член координационного совета «Деловой России» и совета директоров ГК «Акрон Холдинг» Александр Кобенко допустил, что через 5–6 лет в новых регионах будет число предприятий малого и среднего бизнеса достигнет 170 тыс. Согласно последним данным, их в три раза меньше.

ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.