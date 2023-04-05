Число малых и средних предприятий в новых регионах достигнет 170 тыс.

Потенциал сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также в Херсонской области и Запорожье составляет около 170 тыс. компаний, оценили представители новых регионов России на встрече с ведомствами. Об этом «Известиям» сообщили источники, близкие к кабмину.

По состоянию на март 2023-го в юго-западных регионах РФ числилось 59,4 тыс. предприятий, следует из единого реестра субъектов МСП ФНС. Большинство из них зарегистрированы в ДНР (27,5 тыс.) и ЛНР (25,9 тыс.).

Учитывая численность населения новых субъектов страны (около 5,6 млн), количество компаний там может достичь 225 тыс. в ближайшие 8–10 лет, ожидает член координационного совета «Деловой России» и совета директоров ГК «Акрон Холдинг» Александр Кобенко. При этом для достижения показателя в 170 тыс. МСП может понадобиться 5–6 лет, добавил он.

В разрезе по деятельности МСП преобладают торговля и услуги, следовательно, в новых регионах эти сферы также будут наиболее популярными, отметил заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. По его словам, с учетом исторически сложившегося сельскохозяйственного и промышленного уклада этих территорий можно ожидать и большого числа предприятий в сфере АПК.

Сегодня идет постепенный процесс перехода бизнеса этих регионов в российское правовое поле, подчеркнул эксперт. Как отметил Иван Ефременков, в целях интеграции МСП новых субъектов в экономику страны необходимо принять дополнительные меры господдержки, включая создание фондов развития промышленности и центров поддержки экспорта.

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За компании: число малых предприятий в новых регионах достигнет 170 тысяч