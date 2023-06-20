Пульмонолог назвал провоцирующий ХОБЛ стаж курения

Для развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) нужна определенная интенсивность и продолжительность курения — 10 пачка/лет, сообщил 20 июня «Газете.Ru» профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Заурбек Айсанов.

«У врачей есть количественный инструмент для измерения интенсивности курения — это число пачка/лет. Например, когда пациент в течение года курит по 20 сигарет в день — это одна пачка/лет. Если он это делает 10 лет, то это 10 пачка/лет. Если пациент курит пять лет по 40 сигарет в день, это тоже будет 10 пачка/лет, потому что интенсивность курения более высокая», — пояснил он.

При ХОБЛ происходит обструкция просвета бронхов, то есть они сужаются. В итоге в легкие попадает меньше кислорода, у человека появляется одышка. Игнорирование лечения ХОБЛа грозит летальным исходом, предупредил доктор.

Врач-терапевт I категории, пульмонолог Вячеслав Светлаков 21 января заявил, что после прекращения курения организм может восстанавливаться от нескольких месяцев до года и более. Дело в том, что сигаретный дым содержит в себе большое количество вредных веществ, их свыше 5 тыс., в том числе кислоты, металлы и радиоактивные вещества, а также огромное количество частиц копоти.