Врач рассказал о сроках восстановления организма после прекращения курения

Восстановление после прекращения курения может занять от нескольких месяцев до года и более. Об этом 21 января «Известиям» сообщил врач-терапевт I категории, врач-пульмонолог «СМ-Клиники» Вячеслав Светлаков.

«Долгое время считалось, что легкие неспособны к восстановлению после прекращения курения. Однако последние исследования показывают, что это не так. Исследования ученых показывают, что до 40% клеток легких способны к восстановлению. Однако это зависит от стажа курения, количества выкуриваемых сигарет и объема поражения легких», — сказал он.

По словам специалиста, сигаретный дым содержит большое количество вредных веществ (более 5 тыс.), в том числе кислоты, металлы и радиоактивные вещества, а также огромное количество частиц копоти.

«Эти факторы вызывают поражение ресничек дыхательных путей. А затем и разрушение легочной ткани, нарушение проходимости дыхательных путей, что в дальнейшем и приводит к развитию дыхательной недостаточности и смерти. Также вещества, содержащиеся в сигаретном дыму, вызывают мутации в клетках, что может привести к развитию рака», — сказал Светлаков.

Кроме того, табачный дым неблагоприятно воздействует на сердечно-сосудистую, репродуктивную системы, кожу, кишечник. Значительно повышается риск развития острых сердечно-сосудистых событий (инфаркт, инсульт).

Восстановление после прекращения курения проходит постепенно, но уже через сутки начинается нормализация функций кровеносной системы, через несколько дней начинаются процессы улучшения в дыхательной системе, функций ЖКТ, заявил врач.

«Восстанавливается чувствительность рецепторов кишечника, нормальная структура слизистых оболочек; через несколько месяцев улучшается структура эпителия, состояние кожи», — сообщил Светлаков.

Как сказал специалист, более длительное время занимает восстановление функциональных нарушений бронхолегочной системы. При отказе от курения увеличиваются объемные и скоростные показатели, уменьшаются проявления бронхообструктивного синдрома.

«Риски развития инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний снижаются только через год. На восстановление репродуктивной системы потребуется не менее года. Несмотря на это, всё же сохраняется высокий риск онкологических заболеваний, в связи тем что мутировавшие клетки не подлежат коррекции и восстановлению», — заключил врач.

В ноябре медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова в беседе с «Известиями» дала советы, как избавиться от пагубной привычки, и рассказала, как курение влияет на психику. Она посоветовала записать на листок, что человек готов предпринять для того, чтобы бросить, и медленными шагами идти к цели.