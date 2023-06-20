ФСБ показала кадры допроса подозреваемой в госизмене уроженки Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала 20 июня кадры допроса уроженки Украины , задержанной в Саранске по подозрению в государственной измене.

«Начала с ними сотрудничать, скидывала им видео электроподстанции», — сказала задержанная.

Также она призналась, что отправила украинским силовикам контактные данные сотрудника ФСБ. Женщина отметила, что осознавала тяжесть преступления и понимала, что именно она делает и какие последствия ее действия могут повлечь.

Вину она признала. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

О задержании подозреваемой стало известно ранее во вторник. Женщина, по данным следствия, собирала информацию о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов Мордовии.