Назван топ-5 самых спортивных районов Москвы

В топ-5 самых спортивных районов Москвы вошли Крылатское, Аэропорт, Строгино, Хамовники и Раменки. Об этом «Известиям» 20 июня рассказали аналитики компании Touch.

«Такие районы отличаются развитой спортивной инфраструктурой, богатой на стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, воркаут-зоны в парках, спортивные школы и секции, зоны для занятий летними (велосипедные дорожки, футбольные поля и др.) и зимними (трассы для беговых лыж и склоны для горных, катки, площадки для игры в хоккей и др.) видами спорта», — пояснили эксперты.

В районе Крылатское после Олимпиады-80 осталось большое количество спортивных объектов, среди которых Гребной канал, одноименный велотрек и олимпийская велотрасса длиной почти 14 км.

«Район Аэропорт тоже имеет в своем арсенале немало масштабных спортивных объектов наподобие стадиона «Динамо», реконструкция которого была завершена в 2018 году. Объект объединил в себе сразу две спортивные зоны: футбольный стадион на 25 тыс. зрителей и малую спортивную арену на 14 тыс. человек, где проводятся баскетбольные и хоккейные матчи. Кроме того, на территории района находится Дворец спортивных единоборств ЦСКА, бассейн МФА и многие другие объекты», — уточнили эксперты.

Также аналитики отметили, что Строгино — это район — эпицентр объектов водных видов спорта. На его территории располагаются разные пляжи, клубы. Кроме того, в границах района находится дворец спорта «Янтарь» с бассейном, Федерация айкидо РФ, ледовый дворец «Строгино», спортшколы.

В районе Хамовники на юго-западе расположены Дворец водных видов спорта с тремя большими спортивными бассейнами, ледовый дворец «Кристалл», скалодром, универсальный спортивный зал «Дружба». А в 2023 году планируется ввод в эксплуатацию крупнейшего в Европе теннисного центра.

В компании добавили, что Раменки не отстает от других районов по количеству спортивных объектов различной направленности. Здесь находятся гольф-клуб, клубы мотоспорта и единоборств, «Русская горнолыжная школа — Столица» и спортивный комплекс «Воробьевы горы».

Ранее, 26 мая, сообщалось, что эксперты «Яндекс Недвижимости» подсчитали среднее количество этажей в новостройках столицы и составили рейтинг самых «высоких» и «низких» районов. Так, в Ростокино самые высокие новостройки. Следующие по высотности районы — Пресненский и Бутырский. По информации специалистов, самые низкие новостройки располагаются в отдаленных районах города: в поселениях Новофедоровское, Раево, поселениях Марушкинское и Рогово.