Московский стрит: как прошел 16-й Moscow Open

В «Лужниках» 28 мая ярко завершился Moscow Open 2023 — один из самых авторитетных и старейших турниров по баскетболу 3х3 в Европе. В этом году, помимо российских команд, в нем приняли участие клубы из Сербии, Белоруссии, Кыргызстана, Ирана и Узбекистана. Сербские Karan’s Tigers в итоге заняли третье место, обыграв в матче за бронзу действующих чемпионов России — московский «Инанамо». В финале брянский ЦОП Bad Boys в драматичной концовке одолел «Самару». Самым ценным игроком турнира (MVP) был признан баскетболист победителей Шалва Шаташвили. Пермская команда Bionord PRO, в составе которой выступали вице-чемпионы Олимпиады-2020 Александр Зуев и Станислав Шаров, вылетела в 1/4 финала.

Решающие штрафные

В прошедшие выходные на площадке «Под мостом» в Лужниках проходил уже 16-й по счету Moscow Open. До беспрецедентных санкций в отношении российского спорта этот турнир на протяжении десяти лет входил в Мировой тур ФИБА. Но даже без статуса международной федерации организаторам из Ассоциации уличного баскетбола (Стритбаскет) и департамента спорта Москвы удалось собрать сильный состав участников. Помимо лучших российских клубов, в Москву приехали очень конкурентные коллективы из пяти стран.

— Несмотря на то что это был уже 16-й по счету Moscow Open и всё вроде бы должно идти как по маслу, мы всегда сталкиваемся с новыми вызовами в плане организации, — рассказал «Известиям» глава Стритбаскета Сергей Грунис. — Последние годы нас часто подводила погода: то дождь, то гроза. Однажды даже переезжали в крытое помещение. В этот раз важно было сохранить высокую спортивную составляющую. Недавно пересматривал запись Moscow Open четырехлетней давности, когда к нам приезжали все лучшие команды мира. Сейчас с приглашениями клубов из многих стран есть проблемы. Хорошо, что приехали коллективы из Сербии, Ирана, уровень команд из дружественных стран стал подтягиваться. Это не сильнейший состав с международной точки зрения. Я немного взгрустнул по этому поводу, но когда начались полуфиналы, а затем и матчи за медали, то, думаю, все собравшиеся получили те эмоции, к которым нас приучил Moscow Open.

Действительно, четыре заключительные матча турнира вышли на загляденье. ЦОП Bad Boys, переигравший в 1/4 финала звездный состав Bionord PRO, в полуфинале одолел сербских «Тигров». Исход встречи двумя точными дальними бросками решил Родион Боровский (22:16). В другом полуфинале «Самара» быстро завладела преимуществом в матче с «Инанамо» (14:6), но даже без своего лидера Владислава Мележкина действующие чемпионы России смогли зайти в напряженную концовку (14:13). Там у них был шанс вырвать победу, однако решающий бросок всё же остался за командой Семена Дебда и Данилы Чикарева (15:13).

А вот в финале удача уже отвернулась от «Самары». Они выигрывали на протяжении всего матча, но за 4,6 секунды до конца Дебда отправился бить два штрафных при счете 15:14 в пользу самарцев. Забей он два из двух, и его команда выиграла бы турнир. Однако Семен неожиданно смазал обе попытки. Мяч перешел к Bad Boys, и Михаил Юдов успел перевести игру в овертайм. Там Юдов заработал на себе фол и двумя штрафными принес брянскому клубу долгожданный титул.

Новинки

Шалва Шаташвили, признанный MVP турнира, подчеркнул, что момент со штрафными в основное время стал ключевым.

— Конкуренция была крутая, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». — Мы всех хорошо знаем, кроме сербов. С ними было очень интересно сыграть. Все-таки мы уже второй год постоянно встречаемся только с российскими командами. Уже подташнивает друг от друга (смеется). А тут что-то новенькое. У них очень молодой, атлетичный коллектив, который совсем скоро может выйти на лидирующие позиции в Мировом туре. Какой момент стал решающий в финале? Когда они не забили два штрафных в концовке. С одной стороны, нам повезло, с другой — мы наказали «Самару» за расточительство. Еще хотел бы отметить атмосферу праздника на самом турнире. Два игровых дня трибуны были заполнены под завязку. Много интересных активностей, много детей, играющих в баскетбол 3х3. Мое уважение и низкий поклон организаторам.

За два дня турнир посетило более 3 тыс. человек, более 100 тыс. посмотрели его онлайн. Помимо главного события, на Moscow Open 2003 прошло и несколько массовых турниров в разных возрастных категориях, для участия в которых подали заявки 350 команд. Также впервые состоялся международный детский кубок Moscow Open. Его победителем стала российская команда Dream Team.

— Это наш первый Moscow Open, и мы получили великолепные эмоции от игры в Москве, — сказал «Известиям» лидер сербского клуба Karan’s Tigers Вуко Боровичинин. — Болельщики очень круто нас поддерживали, как будто мы играли дома. Спасибо за такой прием. Третье место — это успех или неудача? Безусловно, успех, учитывая, что в турнире выступали призеры Олимпийских игр и победители этапов Мирового тура. Конкуренция была очень сильная, не зря оба матча за медали завершились в овертайме. Очень зрелищным получился и конкурс данков.

Кстати, победу в конкурсе по броскам сверху одержал сильнейший «данкер» Белоруссии Сергей Мосур.